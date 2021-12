Samsung, cambia tutto: grande riassetto interno all’azienda

Rivoluzione interna per Samsung, che da poco ha fuso la sua attività di telefonia mobile – la principale fonte di guadagno per l’azienda – con la sua divisione di elettronica di consumo. L’ulteriore cambiamento riguarda la revisione totale del suo team di amministratori delegati, con Jong-Hee Han, fino a ora “capo” del comparto televisori, nominato vicepresidente e co-amministratore delegato delle divisioni mobile ed elettronica di consumo (dunque, le due divisioni appena fuse).

In ogni caso, Han non lascerà il suo precedente incarico: Samsung gli riconosce il merito di aver contribuito al forte successo di vendite dei televisori Samsung negli ultimi 15 anni. D’altra parte, la critica che gli viene rivolta dall’esterno è quella di non avere abbastanza esperienza nel settore mobile, ma la società si dice comunque fiduciosa e crede che con la ristrutturazione riuscirà a “rafforzare la sua competitività aziendale”.

La rivoluzione in casa Samsung ha coinvolto anche il presidente Kyehyun Kyung, nominato co-CEO e capo della divisione chip e componenti. Kyung è un esperto di progettazione di semiconduttori, e da lui ci si aspetta che faccia crescere la leadership di Samsung in questo settore e allo stesso tempo che evochi idee innovative.

In premessa dicevamo che la divisione mobile è quella più forte per quanto riguarda Samsung: difatti, solo nel terzo trimestre 2021, le entrate sono state pari a 24,2 miliardi di dollari. C’è da dire però che anche l’attività di semiconduttori non se la passa male, con 22,6 miliardi di dollari di entrate in totale.

L’obiettivo di lungo periodo, per Samsung, è quello di diventare il primo produttore a contratto di chip entro il prossimo decennio. A questo proposito, gli investimenti disposti ammontano già a centinaia di miliardi di dollari: si pensi per esempio alla costruzione di una fabbrica di chip in Texas, affare che è costato a Samsung ben 17 miliardi di dollari.