Samsung conferma: Galaxy Fold è pronto, arriverà a settembre!

Samsung ha risolto tutti i problemi di Galaxy Fold. Lo smartphone pieghevole debutterà a settembre in alcuni mercati selezionati.

Samsung Galaxy Fold sarà disponibile a partire da settembre in alcuni mercati selezionati. Dopo tre mesi dal rinvio della commercializzazione, il produttore sudcoreano ha finalmente annunciato l’arrivo del suo primo smartphone pieghevole. I problemi che avevano costretto Samsung a rimandare la commercializzazione, prevista per il 26 aprile, sono stati tutti risolti.

Le problematiche riscontrate dai recensori statunitensi erano principalmente due: lo strato protettivo presente sul display e lo spazio tra lo schermo e la cerniera. “Samsung ha impiegato del tempo per valutare completamente la progettazione del prodotto, apportare i miglioramenti necessari ed eseguire test rigorosi per convalidare le modifiche apportate” si legge sul sito ufficiale.

Per evitare che l’utente possa rimuovere accidentalmente lo strato protettivo causando dei malfunzionamenti, Samsung ha esteso i bordi fino a inserirli all’interno del corpo del dispositivo rendendo così chiaro che si tratta di una parte integrante del display che non deve essere rimossa. Per quanto riguarda la cerniera, invece, lo spazio esistente provocava l’accumulo di detriti e polvere danneggiando lo schermo OLED flessibile da 7,3 pollici.

Il “nuovo” Galaxy Fold presenta ulteriori rinforzi per una migliore protezione da particelle esterne. La parte superiore e inferiore dell’area della cerniera sono state rinforzate con ulteriori protezioni; sono stati inclusi strati metallici aggiuntivi sotto il display per rafforzare la protezione dello schermo e – come preannunciato – lo spazio tra la cerniera e il corpo dello smartphone è stato ridotto.

Tutte queste modifiche dovrebbero dare a Galaxy Fold la giusta resistenza. Infine, Samsung ha approfittato per apportare miglioramenti dal punto di vista dell’esperienza utente con l’ottimizzazione di più app e servizi che possano adattarsi meglio all’interfaccia del dispositivo pieghevole.

Come detto in apertura, Galaxy Fold arriverà a settembre in alcuni mercati selezionati ma Samsung non ha specificato quali. Nella giornata di ieri, si è scoperto che l’ultimo firmware di Galaxy Fold è in fase di test solo in alcuni mercati, tra i quali non compare l’Italia. Non sappiamo dunque se il nostro Paese farà ancora parte della lista dei mercati selezionati dal produttore sudcoreano. Quasi sicuramente, potremo scoprire maggiori dettagli durante IFA 2019, la fiera berlinese che si svolgerà proprio a settembre.