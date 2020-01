Samsung e Apple in testa alla classifica degli smartphone più contraffatti

La piattaforma cinese di benchmark Master Lu ha stilato la classifica degli smartphone più contraffatti del 2019 in Cina. A dominare ci sono i falsi Samsung e Apple. Ad occupare la testa c’è il W2018, il flip-phone della società sudcoreana che ha riscosso un grande successo nel Paese del Dragone. Secondo la fonte, infatti, le versioni contraffatte comparse nel database sono ben 4.688.

In seconda posizione, troviamo l’iPhone 8 con ben 4.445 esemplari a cui fanno seguito iPhone Xs Max e iPhone X rispettivamente con 2.499 e 2.130 dispositivi. Il mercato della contraffazione ha toccato anche marchi come Xiaomi, OPPO e OnePlus. Proprio poco tempo fa, vi abbiamo raccontato che in India sono stati sequestrati falsi prodotti Xiaomi per un totale di 18.252 dollari.

Dopo il Galaxy S8 Plus in quarta posizione, troviamo il Mi Max (684), Mi 9 (613), OPPO R11 Plus (426) e OnePlus 7 Pro (407). Master Lu osserva che su un totale di 6.639.704 smartphone testati durante l’anno, 57.790 si sono rivelati falsi, con una percentuale dunque dello 0,87%. Un dato basso ma ancora preoccupante. Nel complesso, i dispositivi contraffatti Samsung detengono una quota del 28,7%, a cui fa seguito Apple con il 15,88%.

I prodotti contraffatti e non originali rappresentano ancora un grosso problema per molte aziende tecnologiche e non, in quanto arrecano a quest’ultime danni economici non indifferenti. Per questo motivo, consigliamo di affidarvi sempre ai rivenditori autorizzati o agli store ufficiali. Se il prezzo è troppo basso per essere vero, allora non è vero!