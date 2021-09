Samsung e Olympus, partnership negata dal produttore di fotocamere

Nelle ultime settimane si è parlato moltissimo della futura famiglia di smartphone top di gamma di Samsung. Secondo i più recenti rumor la casa coreana aveva stretto una partnership con la produttrice di macchine fotografiche Olympus da annunciare assieme ai futuri Galaxy S22, collaborazione ora messa in dubbio dal marchio giapponese del mondo della fotografia.

Stando a quanto comunicato da Olympus al sito Let’s Go Digital, non esisterebbe nessuna collaborazione tra il brand giapponese e Samsung. Il brand avrebbe smentito categoricamente alcun tipo di partnership, di fatto eliminando ogni speranza di vedere sui futuri Samsung Galaxy S22 il marchio Olympus accanto alle fotocamere di cui saranno dotati.

I colleghi di Android Authority hanno contattato proprio Olympus per verificare queste informazioni, tuttavia la risposta da loro ricevuta non sembra essere assoluta come la precedente ma lascia spazio ad annunci futuri:

“L’unica dichiarazione ufficiale che posso darvi da parte nostra è che dal nostro punto di vista non c’è niente di cui parlare o da annunciare” ha affermato un rappresentante di Olympus.

La testata ha successivamente chiesto chiarimenti su questa affermazione, il brand ha tuttavia risposto che non ha intenzione di voler commentare i rumor e le speculazioni.

Tuttavia, se dovesse essere confermata l’informazione che Olympus e Samsung non stanno lavorando insieme come riporta l’affidabile outlet olandese, ciò non significa che non ci siano stati colloqui tra le due aziende a riguardo. È anche teoricamente possibile che Olympus sia invece in trattative con un altro produttore di smartphone, non sarebbe il primo brand del mondo della fotografia a collaborare con un OEM che si occupa di dispositivi mobili.

Altre collaborazioni importanti nel settore includono Vivo e Sony con Zeiss, OnePlus e Hasselblad, Huawei e Leica. I produttori di smartphone spesso rivendicano una migliore elaborazione delle immagini, un hardware migliore e modalità aggiuntive della fotocamera come risultato di queste collaborazioni.