Con un comunicato stampa Samsung ha comunicato l’avvio di una nuova collaborazione con il musicista Sam George Lewis. Scopo della nuova campagna: valorizzare il lato “flip” di ciascuno di noi.

La collaborazione con SG Lewis nasce con un preciso scopo: il musicista si unisce alla casa sudcoreana per svelare il proprio ‘Flip Side’, ovvero la componente unica della sua identità che consente la creatività, la libertà e la connessione con gli altri. Il 67% della generazione Z ritiene che le etichette sull’identità personale siano troppo limitanti: c’è una crescente richiesta da parte delle generazioni più giovani di abbattere i confini dei giudizi affrettati, dei pregiudizi e delle etichette, e affinché la società adotti un concetto più fluido di identità.

In linea con questa etica in continua evoluzione, Samsung si impegna ad offrire alle persone la possibilità di vivere al di fuori degli schemi, individuando e onorando il proprio Flip Side, sia che questo sia determinato da attività lavorative parallele e passioni, sia che riguardi la cultura e tradizione. Samsung ha collaborato con SG Lewis con l’obiettivo di mostrare i vantaggi dell’esplorazione dei molteplici lati della propria identità e di come questi possano consentire alle persone la scoperta di un mondo di ispirazioni e scoperte.

SG, noto per le sue collaborazioni con artisti del calibro di Dua Lipa e Tove Lo, ha sostituito il Coachella con il lago Wraysbury, uno dei luoghi più famosi per la pesca alla carpa in Inghilterra. In un video documentario, SG condivide il modo in cui Galaxy Z Flip4 favorisce il suo senso di espressione personale attraverso un hobby che gli offre spazio per riflettere in solitaria. Il video documentario può essere visualizzato qui. Il video della campagna presenta un‘anteprima del nuovo brano Fever Dream di SG Lewis, seguita dal successivo tour europeo previsto per la primavera del 2023.

SG Lewis ha così commentato la sua esperienza:

“Ho sempre amato esibirmi, osservare le reazioni delle persone alla musica in tempo reale e lo scambio di energia tra me e il pubblico, ma la mia passione per la pesca mi offre lo spazio e la tranquillità per pensare in modo creativo. È un’attività che mi ha insegnato mio padre, ma che ora pratico soltanto per me stesso. La possibilità di prendersi un po’ di tempo per se stessi è qualcosa che apprezzo molto, e anche se è una cosa che le persone non si aspettano, credo che sia importante per tutti trovare il proprio Flip Side“.

Benjamin Braun, Chief Marketing Officer di Samsung Europe, ha commentato:

“SG Lewis è un artista che cerca di esprimere se stesso in tutti gli ambiti della sua vita. In Samsung siamo entusiasti di sostenere la creatività attraverso la nostra straordinaria innovazione. I nostri progressi nel mercato dei dispositivi pieghevoli stanno cambiando il modo in cui utilizziamo i dispositivi mobile. Galaxy Z Flip4 è un dispositivo che ha alla base la personalizzazione e che permette agli utenti di spingersi oltre la propria comfort zone e di trovare la creatività e l’espressione di sé in tutti gli ambiti della propria vita“.

Per scoprire il proprio Flip Side, è possibile esplorare l’ecosistema mobile di Samsung, tra cui Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4, le ultime novità della famiglia Foldable di Samsung; Galaxy Buds2 Pro, gli auricolari top di gamma di Samsung che offrono un’esperienza audio wireless coinvolgente e una connettività senza soluzione di continuità; e Galaxy Watch5, che consente un’esperienza di benessere personalizzata.