Samsung: ecco gli auricolari AKG con Type-C e cancellazione del rumore

Gli auricolari AKG con cancellazione del rumore e Type-C sono comparsi sul sito ufficiale Samsung. La commercializzazione è vicina.

Gli auricolari AKG con cancellazione del rumore e Type-C avrebbero dovuto fare il loro debutto insieme alla serie Galaxy Note 10. In realtà, così non è stato. I nuovi auricolari, però, sono comparsi sul sito ufficiale del produttore ma al momento risultano disponibili all’acquisto solo in Corea del Nord. Sarà solo una questione di tempo prima che Samsung li renda disponibili anche sul nostro mercato data la presenza di una pagina dedicata sul sito italiano.

Samsung ha integrato nei nuovi auricolari una tecnologia di cancellazione del rumore in grado di migliorare l’esperienza d’ascolto riducendo al massimo i rumori di fondo. Inoltre, la presenza della porta Type-C riesce a calibrare perfettamente il suono tra l’auricolare destro e l’auricolare sinistro. Gli auricolari sono compatibili con tutti gli smartphone e tablet Samsung che non hanno il jack da 3.5mm, come per esempio Galaxy Note 10 e Galaxy Tab S6. Non è chiaro, dunque, se la cancellazione attiva del rumore funzionerà anche su altri dispositivi.

Il design riprende le linee delle Galaxy Buds e – in confezione – vengono forniti con gommini di diverse dimensioni per adattarsi meglio alle orecchie. Essendo cablati, gli auricolari non devono essere ricaricati separatamente ma prendono la carica dal dispositivo a cui sono collegati. La colorazione disponibile è quella nera.

Come detto, non sappiamo data e prezzo di vendita in Italia. In Corea del Sud sono venduti a 77.000 won (circa 59 euro). Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per il mercato italiano.