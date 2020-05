Samsung ha appena annunciato delle promozioni speciali in occasione della Festa della Mamma. Dal 7 al 10 maggio, sul sito web ufficiale del produttore, sarà possibile approfittare di diverse offerte.

L’azienda coreana ha selezionato alcuni prodotti che, a partire da oggi e fino al 10 maggio, saranno compatibili con questa interessante iniziativa. Dagli smartphone ai televisori: sono diverse le categorie di prodotti interessati. Tutti i dispositivi in promozione sono disponibili nell’apposita pagina.

Smartphone, tablet, smartwatch e auricolari

Iniziamo con gli smartphone, tablet, smartwatch e auricolari. Coloro i quali acquisteranno due prodotti tra quelli selezionati potranno ottenere uno sconto del 50% sul dispositivo meno costoso. Ad esempio, i consumatori potranno portarsi a casa lo smartphone Samsung Galaxy A51 e lo smartwatch Galaxy Watch Active 2 pagando solo 498 euro circa. Per ottenere lo sconto sarà necessario inserire i due prodotti compatibili direttamente nel carrello.

TV e audio

Per quanto riguarda i TV e i prodotti audio, tra cui le moderne soundbar, Samsung ha deciso di offrire uno sconto che arriva fino al 50%. Gli interessati potranno quindi regalare alla propria madre un TV The Frame 4K da 43″, il televisore che da spento diventa un quadro, pagando 738,00 euro (invece di 1.198 euro). Acquistando un dispositivo della serie The Frame sarà possibile ottenere uno sconto del 50% anche sulle apposite cornici.

Elettrodomestici

Anche diversi frigoriferi, forni, microonde, asciugatrici, aspirapolvere e scope elettriche Samsung sono stati scontati del 50%. L’asciugatrice Quick Dryer DV90N62632W è, ad esempio, disponibile a 649 euro (invece di 1.299 euro).