Samsung Galaxy A10, A20e, A40 e A50 ufficiali: si parte da 159 euro!

Samsung ha presentato Galaxy A10, A20e, A40 e A50. Si tratta di smartphone di fascia medio-bassa. In Italia si parte da 159 euro per arrivare a 359 euro per Galaxy A50, già disponibile sul mercato.

Samsung ha svelato l’intera famiglia Galaxy A per il 2019. A salire sul palco oggi sono stati ben 6 smartphone, tra cui anche il Galaxy A50 che abbiamo avuto modo di toccare con mano in occasione del Mobile World Congress di Barcellona. Dopo avervi parlato di quelli che sono i dispositivi premium della serie (Galaxy A70 e Galaxy A80), ora ci occuperemo dei modelli più economici Galaxy A10, A20e, A40 e A50.

Ciò che si percepisce immediatamente vedendo i dispositivi presentati è la volontà della casa sudcoreana di soddisfare le esigenze di ogni tipologia di utenti per farsi strada in un segmento di mercato in cui – ormai- a fare da padrone ci sono Xiaomi e Huawei. Per chi ricerca uno smartphone con un grande display a prezzi contenuti c’è il Galaxy A10.

Galaxy A10

Si tratta di uno smartphone caratterizzato da un ampio display da 6,2 pollici con risoluzione HD+ (1520 x 720 pixel) e notch a goccia in cui è incastonata la fotocamera frontale da 5MP. Il processore octa-core è accoppiato a soli 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espandibili fino a 512 GB. Sulla parte posteriore fa capolino la singola fotocamera da 13MP con Flash LED. Il tutto è alimentato da una batteria da 3400 mAh. Galaxy A10 arriverà in Italia a maggio a 159 euro nelle colorazioni Black e Blue.

Il Samsung Galaxy A20e, invece, è pensato per gli amanti delle dimensioni compatte. Integra, infatti, uno schermo da 5,8 pollici. Anche qui, non manca il notch dove è stato implementato il sensore fotografico da 8MP. Il pannello posteriore si arricchisce di un secondo sensore da 5MP e di un sensore biometrico per il riconoscimento delle impronte digitali. Aumenta anche la memoria (3 GB di RAM e 64 GB di storage espandibile), mentre scende l’amperaggio della batteria che è di 3000 mAh. Galaxy A20e sarà disponibile nello stesso periodo a 189 euro. Black, Blue, White e Coral le varianti cromatiche.

Galaxy A40

Galaxy A40 – già in commercio a 259 euro – presenta un display AMOLED da 5,9 pollici con risoluzione Full-HD+ (2340 x 1080 pixel) e fotocamera frontale da 25MP. Il comparto fotografico si completa con una dual-camera posteriore con sensore principale da 16MP coadiuvato da un secondo da 5MP. In questo caso, la RAM è di 4 GB e abbiamo a disposizione 64 GB di memoria di archiviazione. La batteria è da 3100 mAh con supporto alla ricarica rapida. Galaxy A40 è acquistabile nelle colorazioni Black, Blue, White e Coral.

Infine, il Galaxy A50 di cui potete leggere la nostra anteprima in questo articolo dedicato. Si tratta del più performante dei quattro caratterizzato da un display da 6,4 pollici, processore Exynos 9610, 4GB di RAM e 128 GB di storage e batteria da 4000 mAh. Le peculiarità più interessanti sono la tripla fotocamera posteriore (25MP + 5MP + 8MP) e il sensore biometrico integrato nello schermo. È già disponibile all’acquisto al prezzo di 359 euro.