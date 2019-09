Samsung Galaxy A20s ufficiale: ecco le caratteristiche

Samsung ha annunciato ufficialmente il nuovo Galaxy A20s: la tripla fotocamera e il display da 6,5 pollici sono sicuramente le caratteristiche che lo contraddistinguono.

Samsung ha annunciato ufficialmente il nuovo Galaxy A20s. La società ha deciso di svelare il nuovo device tramite un’infografica sul sito web ufficiale che mostra le principali caratteristiche come la tripla fotocamera posteriore e il display da 6,5 pollici. Nessun dettaglio sul prezzo e data di lancio sul mercato internazionale che rimangono al momento un mistero.

Un dispositivo entry level con caratteristiche essenziali e miglioramenti rispetto al suo predecessore A20. In un momento in cui l’azienda punta all’innovazione con il suo Galaxy Fold non fa a meno di ampliare l’attuale gamma di smartphone “low cost”.

Il Galaxy A20s si contraddistingue per la presenza di un display Infinity-V HD+ da 6,5 pollici con notch a goccia, in cui trova spazio una fotocamera frontale da 8 Megapixel (f/2.0). Sul retro è presente un sensore di impronte digitali insieme ad una tripla fotocamera posta verticalmente accanto ad un flash LED. Nel dettaglio, vanta di un sensore principale da 13 Megapixel, un obiettivo da 8 Megapixel ultra grandangolare e un sensore di profondità da 5 Megapixel.

Per quanto riguarda il processore, Samsung ha optato per un chipset octa-core da 1,8 GHz. Nello specifico si tratta dello Snapdragon 450 di Qualcomm accompagnato da 3/4 GB di memoria RAM e 32/64 GB di storage interno, il tutto espandibile tramite microSD fino a ben 512 GB. Mentre, alla base, troviamo una batteria da 4000 mAh.

Lo smartphone sarà disponibile in quattro colorazioni: nero, blu, verde e rosso. Come detto, l’azienda non ha ancora reso ufficiale la data del lancio sul mercato internazionale e prezzo di listino.