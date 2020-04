Samsung Galaxy A21s, ecco le presunte specifiche tecniche

Samsung non si ferma e continua ad arricchire la fascia bassa: Galaxy A21s potrebbe essere annunciato durante i prossimi giorni. L’ipotesi arriva solo dopo poche settimane dalla presentazione ufficiale di Galaxy A21.

Sudhanshu Ambhore, un leaker attendibile, ha appena pubblicato su Twitter quelle che potrebbero essere le specifiche tecniche di Galaxy A21s. Trattandosi di indiscrezioni, non è certo che queste caratteristiche siano totalmente corrette.

Samsung Galaxy A21s-

6.55" IPS, HD+, 720 x 1600

48MP + 8MP + 2MP

13MP

3GB + 64GB

microSD slot

5000mAh

FS scanner, Micro USB, NFC, Dual SIM, 3.5mm jack, BT 5.0

Black, Blue & White

Note- This info is from a relatively new source, so it's better to take it with a pinch of salt🧂

— Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) April 25, 2020