Samsung Galaxy A22: primo smartphone economico 5G dell’azienda?

Samsung è stata una delle aziende che più si è impegnata nello sviluppo di smartphone 5G negli ultimi anni ed ora ha deciso di rendere questa tecnologia sempre più conveniente ed accessibile ai consumatori di tutto il mondo. E’ bene ricordare che nel corso del 2021, la società ha lanciato diversi dispositivi pronti per la rete di ultima generazione come il Galaxy A42 5G, oltre ai top di gamma. Per il prossimo anno, la società avrebbe in programma di lanciare nuovi smartphone come il Galaxy A32 5G ed il Galaxy A22 5G.

Samsung Galaxy A21

Secondo un nuovo rapporto, Samsung vorrebbe allargare la disponibilità dei suoi device 5G, a partire dall’India e da altri paesi del sud-est asiatico. Secondo quanto emerso negli ultimi rapporti, il Galaxy A22 G5 dovrebbe essere lanciato nella seconda metà del 2021.

Il colosso tecnologico sud-coreano avrebbe così deciso di affidarsi a partner esterni per l’attività di sviluppo, progettazione e produzione del device. Tuttavia, Samsung sarebbe parzialmente coinvolta nel processo e detterà quelle che saranno le specifiche e le caratteristiche che il telefono in questione dovrà avere assieme allo sviluppo del software con cui sarà poi equipaggiato.

Sempre secondo i rumors circolati nelle ultime ore, il Galaxy A22 5G sarebbe equipaggiato con un processore MediaTek Dimensity 700 e modem 5G integrato. Lo smartphone andrà a porsi in stratta concorrenza con gli altri device economici 5G realizzati dagli altri produttori come OPPO, Realme, Vivo e Xiaomi.

Non è da escludere che nel corso del 2021 possano arrivare ben otto nuovi telefoni della serie Galaxy A e non è da escludere che anche qualcun altro possa far affidamento sulla connettività 5G. Infine, circa il 20 o 30% degli smartphone lanciati a marchio Samsung sarebbero stati realizzati utilizzando il metodo JDM, ossia quello di affidarne l’intera filiera di realizzazione a produttori esterni.