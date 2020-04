Samsung Galaxy A41 si prepara a fare il suo ingresso nel mercato europeo. Il dispositivo, confermato solo pochi giorni fa, è apparso sul sito web tedesco ufficiale del produttore, con un prezzo di 299 euro, e in quello inglese, a 269 sterline.

Continua senza sosta la produzione di nuovi smartphone entry-level e di fascia media targati Samsung. Il successore di Galaxy A40 presente un display Super AMOLED da 6,1 pollici con risoluzione FullHD+. Non troviamo particolari novità per quanto riguarda il design. La fotocamera frontale è collocata in un notch a goccia e nel retro troveranno posto tre sensori fotografici inseriti in un modulo rettangolare.

Sotto il cofano c’è il SoC MediaTek Helio P65 (l’azienda sta infatti aumentando il numero di dispositivi accesi da un processore MediaTek), accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna (espandibile tramite micro SD fino a 512 GB). La batteria ha una capacità massima di 3.500 mAh ed è compatibile con la ricarica rapida da 15 W.

Nelle colorazioni blu, bianco e nero, il dispositivo dovrebbe arrivare nei negozi online tedeschi a partire da maggio. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli riguardo al lancio in altri mercati, tra cui quello italiano.