Samsung ha annunciato oggi due nuovi smartphone molto attesi dagli utenti: Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G. L’obiettivo dell’azienda è quello di permettere sempre a più persone di girare video stabili e nitidi, di visualizzare immagini chiare anche in condizioni di luce intensa e di durare a lungo grazie alla loro batteria.

“Le esperienze mobile di ultima generazione sono sempre più essenziali per la vita di tutti i giorni“, ha dichiarato TM Roh, President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. “Grazie ai continui miglioramenti apportati alla serie Galaxy A, un numero sempre maggiore di persone in tutto il mondo può usufruire delle nostre rivoluzionarie innovazioni“.

Il comparto fotografico dei due smartphone è composto da una fotocamera principale da 5oMP per Galaxy A54, mentre un sensore da 48MP per A34. Entrambi possono contare sulla stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e sulla stabilizzazione digitale dei video (VDIS) che permettono rispettivamente esposizioni più lunghe per le foto al buio ed eliminano le oscillazioni e le sfocature durante la registrazione. La modalità Notte aiuta a catturare dettagli anche in condizioni di scarsa illuminazione ampliando la dimensione dei pixel della fotocamera. Gli strumenti di modifica migliorati consentono anche di rimuovere ombre e riflessi indesiderati.

Samsung Galaxy A54 5G

La fotocamera secondaria è una grandangolare da 12MP nel caso di A54 e da 8MP nel caso di A34. Completa il trittico di sensori posteriori una fotocamera macro da 5MP. La fotocamera frontale da 32MP del Galaxy A54 consente di scattare selfie e di effettuare videochiamate di alta qualità. Chi deciderà di optare per Galaxy A34 5G dovrà “accontentarsi” di una 13MP f/2.2 più che sufficiente per i selfie in compagnia e per delle rapide videochiamate.

Entrambi i modelli vantano display Super AMOLED, rispettivamente da 6,4 pollici e da 6,6 pollici, ottimizzati per garantire la visibilità all’aperto anche in piena luce solare. Inoltre, grazie al Vision Booster potenziato e al refresh rate di 120Hz, tali display sono in grado di tenere il passo con gli utenti mentre navigano nella UI e si spostano in condizioni di luce sempre diverse.

Samsung Galaxy A34 5G

Inoltre, Samsung garantisce fino a quattro generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza per entrambi i modelli. Queste caratteristiche consentono agli utenti di accedere al software e al sistema di sicurezza più recenti per massimizzare il ciclo di vita dello smartphone.

Specifiche tecniche

Galaxy A54 5G Galaxy A34 5G Display 6,4 pollici FHD+

Display Super AMOLED

Refresh rate 120Hz 6,6 pollici FHD+

Display Super AMOLED

Refresh rate 120Hz Dimensioni e Peso 158,2 x 76,7 x 8,2mm

202g 161,3 x 78,1 x 8,2mm

199g Fotocamere Fotocamera Principale 50MP f/1.8, AF, OIS

Fotocamera Ultra-Grandangolare 12MP f/2.2

Fotocamera Macro 5MP f/2.4

Fotocamera Frontale 32MP f/2.2 Fotocamera Principale 48MP f/1.8, AF, OIS

Fotocamera Ultra-Grandangolare 8MP f/2.2

Fotocamera Macro 5MP f/2.4

Fotocamera Frontale 13MP f/2.2 AP Samsung Exynos 1380

CPU Octa-core (4x 2,4GHz Cortex-A78 + 4x 2,0GHz Cortex-A55)

GPU Mali-G68 MP5 MediaTek MT6877V CPU Octa-core (2x 2,6GHz Cortex-A78 + 6x 2,0GHz Cortex-A55) GPU Mali-G68 MC4 Memorie 8GB/128GB

8GB/256GB Espandibile fino a 1TB con una scheda microSD aggiuntiva 6GB/128GB

8GB/256GB Espandibile fino a 1 TB con una scheda microSD aggiuntiva Batteria e ricarica 5,000mAh Ricarica con cavo a massimo 25W OS Android 13

One UI 5.1 Sicurezza Samsung Knox

Prezzi e disponibilità

Galaxy A54 5G sarà disponibile in quattro colorazioni: Awesome Lime, Awesome Graphite, Awesome Violet e Awesome White. Galaxy A34 5G sarà disponibile in quattro colorazioni: Awesome Lime, Awesome Graphite, Awesome Violet e Awesome Silver.

Sia Galaxy A54 5G che Galaxy A34 5G saranno disponibili in Italia dalla seconda metà di marzo a partire da 499,90 euro per A54 5G, e a partire da 399,90 euro per A34 5G.