Rivelato il presunto design di Samsung Galaxy A70e: sarà davvero così?

Continua l’impegno di Samsung nei confronti della fascia media: dopo quelle che hanno interessato Galaxy A71 5G, sono arrivate alcune indiscrezioni dedicate a Galaxy A70e. Il nuovo prodotto dovrebbe essere uno smartphone che arricchirà ulteriormente la serie Galaxy A70, già composta da A70 (disponibile su Amazon) e A70s.

OnLeaks, uno tra i leaker più conosciuti del web, ha recentemente pubblicato alcuni render che sembrerebbe possano ritrarre il presunto design di Galaxy A70e. Stando a queste informazioni, il device potrà contare su un display da 6,1 pollici con notch a goccia.

Nella parte posteriore potrebbe essere collocata una tripla fotocamera e l’ormai inevitabile lettore d’impronte digitali. Non dovrebbe mancare l’ingresso USB-C e quello per jack audio da 3,5 mm. Per quanto riguarda le dimensioni, si parla di un dispositivo che misura 156,8 mm x 76,45 mm x 9,35 mm (che diventa 9,45 mm nella zona che accoglie la fotocamera).

Le specifiche tecniche, il prezzo e l’eventuale data d’uscita non sono ancora state rese disponibili. Trattandosi di indiscrezioni, non è certo che il brand coreano sia intenzionato a lanciare Galaxy A70e. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni.