Samsung Galaxy A70s ufficiale con fotocamera da 64 Megapixel

Samsung Galaxy A70s è appena stato presentato ufficialmente: fotocamera da 64 MP, batteria da 4.500 mAh e display Super AMOLED da 6,7 pollici.

Samsung Galaxy A70s è appena stato presentato in India. Dopo giorni di indiscrezioni, l’azienda sudcoreana ha finalmente ufficializzato il suo nuovo smartphone di fascia media. Il colosso di Seul continua a scegliere la serie Galaxy A per sperimentare nuove soluzioni. Galaxy A70s, infatti, è il primo smartphone del marchio a montare il sensore fotografico da 64 Megapixel.

Il comparto fotografico si completa con un sensore grandangolare da 8 MP (f/2.2), un sensore da 5MP per la profondità di campo e una fotocamera frontale da 32 MP. Il pannello posteriore guadagna un design a gradiente con finitura lucida e linee che ricreano un prisma. Sotto la scocca, una capiente batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W.

La parte frontale, invece, ospita un ampio pannello Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full-HD+ e notch a goccia. Il sensore biometrico per il riconoscimento delle impronte digitali è implementato direttamente sotto lo schermo. Il cuore pulsante è rappresentato dallo Snapdragon 675 di Qualcomm accoppiato a 6 o 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile tramite micro-SD.

Per il momento l’azienda non ha rilasciato informazioni relative a una possibile disponibilità in altri mercati. Restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali. In ogni caso, Galaxy A70s verrà venduto in India a un prezzo che oscilla tra i 375 e 400 euro.