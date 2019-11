Samsung Galaxy A71: in arrivo uno smartphone economico con il 5G

Samsung Galaxy A71 sarà il prossimo smartphone economico compatibile con il 5G: le prime informazioni anticipano che il processore scelto è Exynos 980.

Samsung Galaxy A71 5G sarà uno smartphone di fascia media in cui gli utenti potranno trovare la tecnologia di quinta generazione. Abbiamo già visto come la società coreana abbia deciso di riservare molte attenzioni alla serie Galaxy A ed è probabile che anche nel 2020 venga compiuta la stessa scelta.

Le informazioni diffuse online anticipano l’esistenza di Galaxy A71 5G. Non abbiamo molti dettagli riguardanti la scheda tecnica e il design, ma sappiamo che questo device sarà compatibile con il 5G. Lo smartphone rappresenterà, quindi, una soluzione economica per coloro i quali vorrebbero un dispositivo compatibile con lo standard di quinta generazione, senza però spendere una cospicua somma per l’acquisto di un top di gamma.

Quasi certamente, il dispositivo sarà mosso dal processore Exynos 980, chip dedicato alla fascia media che supporta il 5G. Esso è stato annunciato da Samsung lo scorso settembre e nasce per estendere il nuovo standard a molte più persone.

Inoltre, secondo le prime indiscrezioni, questo esemplare costerà ancora meno di Galaxy A90 5G, dispositivo della stessa serie. Molto probabilmente, il modello riconosciuto dal codice SM-A716B sarà quello dedicato al mercato cinese; SM-A716B potrebbe invece identificare quello globale. Il dispositivo sembrerebbe quasi essere un ennesimo tentativo da parte di Samsung di espandersi nel mercato cinese, in cui attualmente non è riuscita a conquistare i consumatori.