Samsung Galaxy A80: ecco come funziona la fotocamera rotante

Samsung Galaxy A80 è uno degli smartphone più interessanti della prima parte dell’anno grazie alla sua fotocamera posteriore rotante utilizzata anche per scattare selfie. Quando ci si trova davanti a soluzioni simili, ci si chiede sempre quale sia il funzionamento che permette il movimento. Questa volta, la risposta arriva dal leaker Ice Universe che – tramite un video su Twitter – ha mostrato come funziona la fotocamera rotante di Galaxy A80.

Secondo la fonte, si tratta di un sistema complesso che occupa molto spazio ma a ben vedere non sembra molto diverso da quello utilizzato per una fotocamera pop-up. La fotocamera viene sollevata e girata tramite i due cursori laterali. La cosa interessante è che Samsung ha pensato bene di azionare il meccanismo anche tramite la pressione su un solo lato. In questo modo, se uno dei due cursori dovesse bloccarsi la fotocamera può essere attivata ugualmente.

This is the mechanical structure of the Galaxy A80 camera, which is very complicated but takes up space.

Video from a Chinese Samsung engineer pic.twitter.com/YTdLfyqIFI

— Ice universe (@UniverseIce) July 3, 2019