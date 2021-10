Samsung Galaxy, addio a un’amata funzione con l’arrivo di One UI 4.0 e Android 12

Non tutti gli aggiornamenti aggiungono funzionalità nuove ai nostri amati smartphone, alcuni purtroppo si prendono e portano via alcune parti di software che magari alcuni utenti usano quotidianamente.

A quanto pare è questo il caso anche di Android 12 e della One UI 4.0 sugli smartphone Samsung Galaxy, questi ultimi infatti perderanno un’apprezzata funzione.

L’azienda coreana ha diramato di recente un avviso attraverso la propria applicazione dedicata alla community chiamata Samsung Members. Gli smartphone Galaxy che saranno aggiornati alla nuova versione del sistema operativo con interfaccia One UI 4.0 perderanno una funzione presente all’interno dell’applicazione Telefono.

Il servizio Samsung Places, lanciato dal brand in collaborazione con Hiya in occasione dell’arrivo sul mercato di Samsung Galaxy S8, permetteva agli utenti di cercare e contattare negozi, ristoranti e moltissime altre attività senza mai dover lasciare il dialer telefonico.

Samsung Places: su quali smartphone smetterà di funzionare?

Come ricorda Samsung sulla pagina dedicata all’annuncio, Samsung Places già non è presente sugli smartphone Galaxy presentati a partire dal 1 gennaio 2021, indipendentemente dalla versione di Android o di One UI installata a bordo. Con l’aggiornamento alla One UI 4.0, tuttavia, i prodotti che prima potevano ancora accedere a Samsung Places perderanno la possibilità di sfruttare questa utile caratteristica.

La buona notizia è che i prodotti che non riceveranno Android 12 avranno ancora pieno accesso a Samsung Places. Inoltre le due aziende rassicurano gli utenti riguardo a cosa succederà ai dati di utilizzo del servizio:

“Hiya non salva alcun dato personale dal servizio Samsung Places. Hiya cancellerà tutti i dati anonimi entro 60 giorni dall’aggiornamento del dispositivo ad Android 12“.

Volete scoprire se il vostro smartphone Samsung Galaxy sarà aggiornato alla One UI 4.0 e ad Android 12? Ecco il nostro articolo contenente una lista completa dei prodotti compatibili: