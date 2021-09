Cara Samsung, quando riceverà Android 12 / One UI 4 il mio smartphone Galaxy?

Samsung ha ufficialmente iniziato il programma di rilascio sotto forma di beta privata per la prossima versione della sua interfaccia utente, la One UI 4 basata su Android 12. Purtroppo, oltre ad essere un rilascio graduale e a numero chiuso, non tutti gli utenti possono ricevere un primo assaggio del futuro update, ma solo quelli residenti in alcuni Paesi.

Il fatto che questo aggiornamento esista mette però subito gli utenti nella condizione di porsi la domanda: “Il mio smartphone Galaxy sarà aggiornato ad Android 12? Se sì, quando?“. In questo articolo cercheremo di darvi una risposta a questi interrogativi.

Quali smartphone Samsung Galaxy riceveranno Android 12 e One UI 4?

Prima di tutto è giusto capire quali dispositivi Samsung Galaxy sono tecnicamente in lizza per ricevere l’aggiornamento ad Android 12 e alla One UI 4.

Samsung, sin dalla presentazione della famiglia Galaxy S10, promette per i propri top di gamma tre anni di aggiornamenti del sistema operativo più un anno aggiuntivo di patch di sicurezza. Anche la famiglia di prodotti Galaxy A ha recentemente ricevuto la stessa promessa di supporto, permettendoci di stilare una lista abbastanza chiara dei modelli più diffusi che quasi sicuramente vedranno la prossima versione dell’OS di Google.

Samsung Galaxy S che riceveranno One UI 4

Samsung Galaxy Note che riceveranno One UI 4

Samsung Galaxy Z che riceveranno One UI 4

Samsung Galaxy A che riceveranno One UI 4

Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A42

Samsung Galaxy A32

Samsung Galaxy A22

Samsung Galaxy A12

Samsung Galaxy A02s

Samsung Galaxy A02

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A21s

Samsung Galaxy A21

Samsung Galaxy A11

Samsung Galaxy A03s

Samsung Galaxy A Quantum

Samsung Galaxy M che riceveranno One UI 4

Samsung Galaxy M62

Samsung Galaxy M42

Samsung Galaxy M32

Samsung Galaxy M12

Samsung Galaxy M02s

Samsung Galaxy M02

Samsung Galaxy M51

Samsung Galaxy M31s

Samsung Galaxy M31 Prime

Samsung Galaxy M21s

Samsung Galaxy M21

Samsung Galaxy M11

Samsung Galaxy M01s

Samsung Galaxy M01

Samsung Galaxy F che riceveranno One UI 4

Samsung Galaxy F62

Samsung Galaxy F52

Samsung Galaxy F22

Samsung Galaxy F12

Samsung Galaxy F02s

Samsung Galaxy F41

Samsung Galaxy XCover che riceveranno One UI 4

Samsung Galaxy XCover 5

Samsung Galaxy XCover Pro

Quando verrà rilasciato l’aggiornamento Android 12 / One UI 4 i Samsung Galaxy?

Basandoci su quanto accaduto negli anni passati, Samsung dovrebbe iniziare a distribuire la versione stabile della One UI 4 entro la fine del 2021. Tuttavia, calcolando che il produttore sudcoreano ha avviato il programma beta in anticipo rispetto allo scorso anno, è del tutto probabile che l’aggiornamento ad Android 12 possa essere disponibile prima di dicembre.

Come sempre, i top di gamma Galaxy S riceveranno l’aggiornamento per primi. Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra che dovrebbero passare alla One UI 4 basata su Android 12 entro la fine dell’anno.

È probabile che la serie Galaxy Note 20 sarà la successiva, seguita dai foldable Galaxy Z Fold3 e Z Flip3. Samsung ha fatto un ottimo lavoro aggiornando la gamma Galaxy A di fascia media a One UI 3.0 all’inizio di quest’anno, ed è quindi probabile che Galaxy A52, A42 e altri modelli della serie Galaxy A del 2021 facciano il salto verso la One UI 4 nel primo trimestre del 2022.

Per quanto riguarda i vecchi flagship e i dispositivi Galaxy A del 2020 e del 2019, è probabile che Samsung riesca a preparare l’aggiornamento alla One UI 4 entro la fine del secondo trimestre del 2022.

L’azienda non ha ancora pubblicato una tabella di marcia per l’arrivo degli aggiornamenti, ma con oltre 60 telefoni destinati a passare alla One UI 4 basata su Android 12, ci vorranno alcuni mesi prima che tutti i dispositivi ricevano l’aggiornamento.