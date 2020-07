Samsung Galaxy Buds Live non hanno quasi più segreti

Sul web sono emerse alcune nuove indiscrezioni sugli auricolari true wireless Samsung Galaxy Buds Live. Questo prodotto, che andrà ad affiancare Galaxy Buds+ (disponibile su Amazon), avrà un nuovo design e alcune caratteristiche molto interessanti.

Prima di tutto, secondo le indiscrezioni, gli auricolari saranno riconosciuti come Samsung Galaxy Buds Live. In precedenza, si ipotizzavano diversi nomi, tra cui Galaxy Buds Bean, a causa della loro forma simile a dei fagioli, e Galaxy BudsX. Il nome è stato confermato da un aggiornamento dell’applicazione Galaxy Buds per iOS.

Dovremmo trovare dei driver da 12 mm firmati AKG – un conosciuto costruttore austriaco di microfoni e auricolari -, due microfoni interni e uno esterno. Per quanto riguarda la batteria, si parla di 7,5 ore di autonomia, quindi più deludente rispetto al modello attualmente disponibile su Amazon. La durata della batteria potrebbe però scendere fino a 5,5 ore con microfono sempre attivo e 4,5 ore con cancellazione del rumore sempre attiva.

Sarà possibile ricaricare la batteria con il case incluso nella confezione: così facendo, la durata massima dovrebbe arrivare a 28 ore circa (20 ore se il microfono e la riduzione del rumore sono attivi). Secondo i colleghi di Winfuture, dovrebbero bastare appena 3 minuti per ottenere 35 minuti di riproduzione musicale.

Per quanto riguarda il prezzo, si parla di circa 190 euro per il mercato europeo. Per scoprire tutti i dettagli ufficiali dovremmo attendere probabilmente l’evento fissato per il 5 agosto, in cui troveremo forse anche Galaxy Note 20.