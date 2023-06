State cercando dei nuovi auricolari confortevoli per godervi la vostra musica preferite e fare telefonate con stile? Allora non potete assolutamente perdervi questa eccezionale offerta di Unieuro sugli eccellenti Samsung Galaxy Buds Live, che oggi potrete acquistare con uno sconto del 70%.

La promozione vi permette infatti di portarli a casa a soli 49,99€ anziché 169,99€, con un risparmio di ben 120€ rispetto al prezzo di listino. Si tratta di un’occasione davvero imperdibile per acquistare degli auricolari true wireless di questa qualità, per cui vi consigliamo di acquistarli prima che l’offerta o le scorte si esauriscano.

Questi auricolari Samsung Galaxy Buds Live hanno un design ergonomico ed elegante e sono racchiusi in una custodia di ricarica compatta che vi garantisce fino a 29 ore di riproduzione musicale e oltre 20 ore di autonomia in chiamata. E il tutto pesa meno di 50g!

Inoltre, la sensazione di suono ovattato è ridotta al minimo, grazie all’assenza di tappi in-ear e alle prese d’aria. Questo, insieme alla cancellazione del rumore di fondo, vi farà godere della vostra musica preferita in modo totalmente immersivo. E quando utilizzerete questi fantastici auricolari per le vostre telefonate, potrete usufruire di ben 3 microfoni dedicati, per chiamate dall’audio sempre cristallino.

Infine, potrete controllare facilmente i vostri nuovi Samsung Galaxy Buds Live tramite il controllo vocale di Bixby sull’app Galaxy Wearable e con un semplice tocco: mettete in pausa la musica, passate alle tracce precedenti o successive, rispondete alle chiamate, chiudetele o mettetele in attesa, tutto con la massima comodità.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Unieuro dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport.

