Samsung Galaxy Buds Pro e Buds+: in arrivo una nuova feature molto attesa

Possessori di Buds Pro e Buds+ a raccolta: è in arrivo un aggiornamento firmware che include un’importante novità relativamente “inedita”. Sì, perché su Samsung Galaxy Buds Pro e Samsung Galaxy Buds+ non si era ancora vista la wear detection durante le chiamate, ovvero quella feature che permette alle cuffie di riconoscere se l’utente le sta ancora indossando oppure le ha tolte mentre effettua una telefonata.

La wear detection è già disponibile in situazioni di uso comune, ma non funziona durante le chiamate. Con il rilascio dell’aggiornamento, invece, gli auricolari saranno in grado di rilevare la rimozione o l’inserimento nel condotto uditivo e conseguentemente interrompere/avviare la riproduzione audio della chiamata.

A parte l’introduzione di questa feature, l’aggiornamento di Galaxy Buds Pro e Galaxy Buds+ prevede un miglioramento generale alla stabilità dei dispositivi.

L’apporto di “miglioramenti” in senso lato rappresenta una vera priorità per Samsung: negli ultimi anni, infatti, il colosso sudcoreano si è impegnato strenuamente per garantire un supporto software costante sia per quanto riguarda gli smartphone che per quanto riguarda i dispositivi indossabili (si pensi, oltre agli auricolari true wireless, anche agli smartwatch con sistema operativo Tizen).

In questo periodo, gli aggiornamenti hanno implicato non solo una migliore stabilità, ma anche – sempre più spesso – l’aggiunta di nuove funzioni. Per quanto sia difficile “rivoluzionare” delle cuffie dal punto di vista software, Samsung ci ha provato riuscendoci perfettamente. La feature in questione era forse una delle più attese dagli utenti delle Buds, che presto dovrebbero ricevere le versioni R190XXU0AUK1 e R175XXU0AUK destinate rispettivamente a Galaxy Buds Pro e Galaxy Buds+. Al momento, il rilascio ha avuto inizio solo in Corea del Sud, ma non dovrebbe volerci molto prima dello start qui in Italia.