Se siete alla ricerca di un paio di auricolari true wireless di indubbia qualità, volendo rivolgervi direttamente ad un prodotto top di gamma, ma con la possibilità di risparmiare qualcosina sull’acquisto, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa ottima offerta Amazon, grazie alla quale potrete acquistare gli ottimi auricolari Samsung Galaxy Buds2 Pro, con uno sconto del 27%!

Grazie ad Amazon, infatti, potrete portarvi a casa questi ottimi auricolari true wireless al prezzo imperdibile di soli 157,78€, con un risparmio netto di oltre 50 euro rispetto agli originali 215,00€, e non è certo poco!

Del resto, come abbiamo detto in apertura, i Galaxy Buds2 Pro sono auricolari senza fili di grande qualità e pregio! Un prodotto praticamente ai vertici del mercato, e capace di garantire una qualità del suono eccezionale, grazie all’audio Hi-Fi a 24 bit, che rende l’acustica cristallina e godibile a prescindere dalla tipologia di contenuto o dal genere musicale in cuffia.

Il merito è anche del supporto alla tecnologia multicanale Direct che, grazie ad una funzione Dolby Head Tracking, garantisce un audio spaziale a 360 gradi come mai prima d’ora per un paio di auricolari, sincronizzando addirittura i movimenti della testa con il suono, per un’esperienza coinvolgente e immersiva.

Dotati di un eccellente sistema di cancellazione del rumore, supportato da ben 3 microfoni capaci di tracciare ed eliminare efficacemente il rumore circostante, anche i suoni più leggeri come il vento, le Galaxy Buds2 Pro sono anche e soprattutto auricolari davvero comodi ed ergonomici, ed anzi, in questa versione sono stati completamente riprogettati da Samsung, di modo da risultare più confortevoli ed adattabili a qualsiasi tiplogia di canale uditivo.

In sintesi, parliamo di un prodotto davvero eccezionale e, qualora siate curiosi di conoscerlo meglio prima dell’acquisto, il nostro consiglio è quello di dare un’occhiata alla nostra ricca recensione, comprensiva di un ampio test del prodotto e relativa analisi sulle performance audio.

Ciò detto, non ci resta che invitarvi a completare quanto prima il vostro acquisto e, per questo, vi suggeriamo di fiondarvi subito sulla pagina Amazon dedicata al prodotto prima che esso termini o, peggio, che l’offerta si esaurisca del tutto!

