Abbiamo aperto questo pomeriggio segnalandovi quella che è l’ottima serie diofferte che Samsung ha messo in campo per i suoi nuovissimi (e bellissimi) foldable, proponendosi con sconti che, francamente, qualora siate a caccia di un nuovo smartphone dovreste seriamente prendere in considerazione.

Ebbene, dopo tali proposte, siamo felici di segnalarvi che anche su Amazon è disponibile un’ottima offerta a marchio Samsung, ma non dedicata agli smartphone, bensì agli ottimi auricolari true wireless Galaxy Buds2 Pro, scontati dalla piattaforma a soli 149,00€, e dunque con uno sconto del 30% rispetto agli originali 215 euro necessari all’acquisto.

Un’offerta davvero ottima, e perfetta per chi è alla ricerca di un paio di auricolari true wireless di indubbia qualità, compatibili tanti con Android quanto con iOS, e caratterizzati da una qualità del suono eccezionale, grazie all’audio Hi-Fi a 24 bit, che rende l’ascolto piacevole, avvolgente e cristallino, a prescindere dalla tipologia di contenuto o dal genere musicale in cuffia.

Parliamo, del resto, di un prodotto ai vertici del mercato, dotato di tecnologia multicanale Direct con funzione Dolby Head Tracking, che garantisce un audio spaziale a 360 gradi ideale persino per il gioco su smartphone, e che reagisce in tempo reale sincronizzandosi con i movimenti della vostra testa, direzionando così il suono in modo da offrire un’esperienza davvero immersiva e coinvolgente.

Per quanto riguarda, invece, l’utilizzo più comune, ovvero quando si è in giro e si ascolta musica o si effettuano telefonate, i Buds 2 Pro si spendono con un eccellente sistema di cancellazione del rumore, supportato da ben 3 microfoni capaci di tracciare ed eliminare anche il più flebile rumore di fondo, vento compreso, che è da sempre uno dei talloni d’Achille degli auricolari TWS.

Con le Buds 2 Pro, invece, non avrete problemi di sorta, ed anzi, potrete davvero ascoltare la musica per ore anche all’aria aperta, per altro complice la loro lodevole ergonomia che, anche in estate (ovvero quando si è soggetti ad una forte sudorazione) garantisce una buona vestibilità ed una presa salda al padiglione auricolare.

In sintesi, parliamo di un prodotto davvero eccezionale e, qualora siate curiosi di conoscerlo meglio prima dell’acquisto, il nostro consiglio è quello di dare un’occhiata alla nostra ricca recensione, comprensiva di un ampio test del prodotto e relativa analisi sulle performance audio. Per il resto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al prodotto, così che possiate acquistarlo prima che la sua ottima offerta vada esaurita.

