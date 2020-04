I nuovi auricolari true wireless di Samsung potrebbero chiamarsi Galaxy BudsX. Durante gli scorsi giorni, sono stati numerose le indiscrezioni dedicate a quelle che potrebbero essere delle cuffie che affiancheranno Galaxy Buds+ (disponibili all’acquisto su Amazon).

Secondo SamMobile, Samsung avrebbe registrato presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) il marchio Galaxy BudsX. Questo dovrebbe identificare i prossimi auricolari true wireless che, fino a oggi, sono stati riconosciuti come Galaxy Buds Bean (per via della loro forma).

Questa notizia confermerebbe inoltre l’arrivo delle cuffie nel mercato europeo. Non sappiamo se Samsung abbia ideato qualche miglioria rispetto a Galaxy Buds+. Questi ultimi, arrivati insieme alla serie Galaxy S20 (disponibile su Amazon), hanno raggiunto un livello qualitativo molto alto.

Il nome Galaxy BudsX ricorda molto Gear IconX, gli auricolari lanciati nel 2016 e che hanno preceduto i Galaxy Buds di vecchia generazione. Per quanto riguarda il nuovo modello, sembrerebbe che il produttore coreano abbia ideato un design che richiama la forma dei fagioli. Questo dovrebbe rendere le cuffie molto comode. Gli sportivi potrebbero, ad esempio, allenarsi senza rischiare che gli auricolari scivolino via dalle orecchie.

Galaxy BudsX potrebbero arrivare insieme a Galaxy Note 20, forse già durante la prossima estate.