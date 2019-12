Samsung Galaxy Fold 2 monterà il sensore da 108 MP e con zoom ottico 5x?

Alcune indiscrezioni trapelate online farebbero intendere che il prossimo smartphone pieghevole di Samsung possa contare su una fotocamera principale da 108 MP. Evidentemente, i produttori stanno spingendo sempre più il mercato verso la direzione degli smartphone pieghevoli, basti pensare a RAZR 2019 di Motorola, Galaxy Fold di Samsung, Mate X di Huawei e il brevetto registrato da Xiaomi. Il brand coreano potrebbe presto dare alla luce un nuovo device con un comparto fotografico molto interessante.

La collaborazione tra Xiaomi e Samsung ha prodotto un sensore da ben 108 MP, chiamato ISOCELL Bright HMX. L’azienda cinese ha già implementato questa tecnologia in un dispositivo, ovvero Mi Note 10. Anche Samsung potrebbe presto compiere la stessa scelta. Alcune settimane fa, in una precedente notizia, alcuni rumor facevano intendere che Galaxy S11 potesse essere il candidato perfetto per questo sensore. Oggi, invece, Bloomberg ha introdotto un altro possibile smartphone in cui potremmo trovare questo ottimo comparto fotografico.

Samsung Galaxy Fold 2 potrebbe infatti offrire una fotocamera principale da 108 MP e uno zoom ottico 5x. Questo, se confermato, permetterebbe ai consumatori che sceglieranno questo prodotto di scattare fotografie di ottima qualità. Inoltre, il prossimo smartphone pieghevole potrebbe avere un design molto simile a quello che abbiamo già avuto modo di scoprire in Motorola RAZR 2019.