Samsung Galaxy Fold riceve l’aggiornamento ad Android 10

L’aggiornamento ad Android 10 è in fase di rilascio per Galaxy Fold, il primo smartphone pieghevole targato Samsung. I primi a beneficiarne sembrano essere gli utenti francesi che hanno acquistato la versione 4G. Come spesso accade, il rilascio avviene in maniera graduale. Ciò vuol dire che nei prossimi giorni dovrebbe raggiungere tutti i modelli disponibili sul mercato comprese le varianti 5G.

La relativa versione firmware è F900FXXU3BTCD. Oltre all’ultima versione del sistema del robottino verde, l’aggiornamento porta con sé le patch di sicurezza di marzo 2020 e la nuova interfaccia grafica One UI 2.1. Tra le novità, troviamo una dark mode più efficiente che rende meno accecante anche lo sfondo della schermata principale.

Considerando il prezzo di vendita dello smartphone, alcuni utenti speravano di ricevere prima l’aggiornamento ad Android 10. È altrettanto vero però che l’arrivo del Galaxy Fold sul mercato è stato abbastanza travagliato e non ha raggiunto tutti i mercati nello stesso momento. In fondo, l’attesa non è stata molto lunga.