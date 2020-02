Samsung Galaxy Gear S2 ottiene un aggiornamento, a 5 anni dal lancio ufficiale

Samsung Galaxy Gear S2, a cinque anni dal rilascio ufficiale, ha ottenuto un nuovo aggiornamento. Gli utenti di tutto il mondo avevano perso le speranze, dato che l’update precedente risaliva ad addirittura 2 anni fa. Proprio durante le scorse ore, la sorpresa è arrivata.

Accompagnato dalla build R730AUCU3CQK1, il nuovo aggiornamento ha un peso di 6,79 MB, ma introduce abbastanza novità. Nel changelog ufficiale possiamo infatti leggere che le principali novità riguardano la batteria, che dovrebbe ora durare più tempo, e alcuni miglioramenti sul fronte della sicurezza.

Il team di Tizen Help è convinto che questo aggiornamento potrebbe introdurre una nuova veste grafica a Samsung Galaxy S2. Sembrerebbe, per l’appunto, che l’update contenga anche l’interfaccia grafica presente in Galaxy Watch Active 2.

Un’ottima notizia per i possessori di questo orologio smart, che potranno continuare a utilizzare il loro dispositivo indossabile ancora per un po’. L’aggiornamento dovrebbe arrivare in tutti i device interessati durante i prossimi giorni. Ricordiamo che sotto la scocca di Galaxy Gear S2 è presente il soc Exynos 3250 con una configurazione da 1 GHz, 512 MB di RAM e 4 GB di memoria interna. Samsung starebbe lavorando anche a una nuova serie di smartwatch, come abbiamo avuto modo di anticipare in un altro articolo.