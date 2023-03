Le prime developer preview di Android 14 sono già arrivate su alcuni degli smartphone Pixel di Google come mezzo dedicato agli sviluppatori per adattare le proprie applicazioni ai cambiamenti che verranno introdotti con il nuovo aggiornamento, il quale arriverà in versione definitiva in autunno.

Questo significa che molto probabilmente anche i produttori di smartphone molto presto inizieranno a lavorare sulle proprie varianti di Android 14 per i propri smartphone e tra questi c’è ovviamente anche Samsung. Ci sono alcuni smartphone molto popolari che però non riceveranno questo succulento aggiornamento. Quali sono?

Samsung, che è sempre stata un’azienda ammiraglia nell’ambito della telefonia, ha sempre supportato per diversi anni i propri prodotti top di gamma. Dal 2021 l’azienda sudcoreana ha promesso quattro aggiornamenti di versione di Android per i suoi smartphone di punta. Per fare un confronto, Google per i suoi suoi Pixel offre solamente 3 anni di supporto al pari dei vecchi dispositivi Samsung antecedenti al 2021, mentre altri marchi Android, in molti casi, rilasciano uno o due major update con tempistiche spesso piuttosto lente.

Fino ad oggi siamo stati abituati a vedere tempistiche di rilascio molto variabili in base a diversi fattori, come ad esempio la fascia di prezzo in cui si collocano i vari dispositivi. È ovvio che le aziende con un’ampia gamma di prodotti puntino a fornire maggior supporto ai prodotti più costosi ma spesso ci si chiede se, a fronte di una spesa spesso cospicua, gli anni di supporto concessi dai produttori siano sufficienti.

Come mai questa lentezza negli aggiornamenti o questa riluttanza ad aggiornare i dispositivi più vecchi? Spesso la colpa è semplicemente delle prestazioni non sufficienti dei dispositivi, i quali ricevendo un aggiornamento ad una versione più nuova di Android vedrebbero degradata l’esperienza utente. Altri fattori sono da riscontrare in veri e propri costi per le varie aziende: programmare una nuova versione del sistema operativo ed ottimizzarla per una quantità enorme di piattaforme richiede un team di sviluppo numeroso e, di conseguenza, costoso.

Calcolando poi che Samsung modifica pesantemente l’esperienza utente di Android con l’interfaccia proprietaria chiamata One UI, la quale a sua volta ha bisogno di ulteriore ottimizzazione e sviluppo, porta a considerare saggiamente il numero di aggiornamenti che un’azienda può garantire negli anni futuri.

Quali smartphone Samsung non riceveranno Android 14/One UI 6.0?

Secondo la lista stilata dai colleghi di SamMobile in base alle promesse di aggiornamento fatte da Samsung, questi sono i dispositivi Galaxy che non riceveranno il prossimo major upgrade di Android:

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S6 Lite (2020)

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Galaxy S10 Lite

Galaxy S20 FE

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Galaxy Z Fold 2

Galaxy A22 (LTE/5G)

Galaxy A32 (LTE/5G)

Galaxy A51

Galaxy A71

Galaxy A8

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Non solo dispositivi di fascia media dunque, ci sono anche nomi decisamente illustri in questa lista. Smartphone dal costo importante come Samsung Galaxy Note 20 Ultra e Z Fold 2, ma anche l’intera linea Galaxy S20, hanno raggiunto la fine del loro periodo di supporto e non riceveranno più aggiornamenti del sistema operativo. Le patch di sicurezza dovrebbero ancora essere distribuite con regolarità per alcuni di questi modelli elencati.