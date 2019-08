Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ già disponibili su Amazon

I nuovi Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+ sono disponibili su Amazon con prezzi a partire da 979 euro.

Nella giornata di ieri, Samsung ha alzato il sipario sulla nuova generazione di phablet. Questa volta la scena è stata occupata da ben due modelli: Galaxy Note e Galaxy Note 10+ a cui si aggiunge la variante 5G. I nuovi dispositivi della casa sudcoreana sono già disponibili al preordine su Amazon con prezzi che variano a seconda del modello e della configurazione scelta. Le spedizioni partiranno il 23 agosto.

Nello specifico, la versione standard di Galaxy Note 10 con 8 Gigabyte di RAM e 256 Gigabyte di memoria interna è venduta al prezzo di 979 euro ed è disponibile nelle colorazioni Aura Glow e Aura Black. Per acquistare Galaxy Note 10+, invece, sono necessari 1.129 euro per la configurazione 12/256 Gigabyte che diventano ben 1.229 euro per la variante con 512 Gigabyte di spazio di archiviazione. Si aggiunge anche la colorazione Aura White. Il Galaxy Note 10+ 5G, infine, è disponibile al prezzo di 1.229 euro con 12 Gigabyte di RAM e 256 Gigabyte di memoria interna.

Nell’articolo di presentazione, abbiamo analizzato tutte le differenze e i punti in comune tra i due modelli. Le differenze riguardano sostanzialmente la grandezza del display (6,3 pollici e 6,8 pollici), il comparto fotografico che vede la presenza di un quarto sensore VGA per la profondità di campo nella variante Plus e infine la capienza della batteria (3.500 mAh e 4.300 mAh) oltre ovviamente ai prezzi di vendita. Non manca il supporto alla S-Pen che è stata ulteriormente migliorata.

Come detto in apertura, è possibile prenotare i nuovi Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+ attraverso Amazon. I dispositivi arriveranno sul mercato a partire dal 23 agosto.