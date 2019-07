Samsung Galaxy Note 10 sarà presentato il 7 Agosto

Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Pro saranno presentati il 7 agosto presso il Barclays Center di New York.

È ufficiale. Il prossimo evento Galaxy Unpacked avrà luogo il 7 agosto presso il Barclays Center di New York dove il produttore coreano alzerà il sipario sulla nuova famiglia Galaxy Note 10. Il video teaser pubblicato su YouTube esordisce con l’elemento peculiare della gamma Galaxy Note, la S Pen che disegnando un cerchio dà vita a un sensore fotografico. Questo avvallerebbe le indiscrezioni che vedono la fotocamera frontale alloggiata all’interno di un foro sul display.

I modelli in arrivo dovrebbero essere ben quattro: Galaxy Note 10 con display AMOLED da 6,28 pollici e Galaxy Note 10 Pro con schermo da 6,75 pollici. Ad entrambi si aggiungerebbe una variante con supporto 5G. La gamma Galaxy Note 10 dovrebbe essere equipaggiata – quasi sicuramente – con il processore Exynos 9820 o Qualcomm Snapdragon 855 a seconda dei mercati con 8 o 12 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria interna.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, sul retro potrebbe esserci un sensore da 12 Megapixel accoppiato a un grandangolare da 12 Megapixel e un teleobiettivo da 16 Megapixel. In aggiunta, dovrebbe esserci un sensore ToF, probabilmente solo nella variante Pro. Infine, secondo alcune indiscrezioni, le batterie dovrebbero essere da 3.400 mAh che passano a 4.500 mAh per Galaxy Note 10 Pro. Dovrebbe mancare il jack audio da 3,5 mm. Nessun indizio sui prezzi.

Per il momento, non ci sono informazioni ufficiali sui dispositivi. Li scopriremo nel corso della presentazione. Appuntamento al 7 agosto.