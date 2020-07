Samsung Galaxy Note 20, ora è ufficiale: sarà presentato il 5 agosto

Ora è ufficiale. La nuova serie Galaxy Note 20 verrà ufficialmente svelata il prossimo 5 agosto nel corso dell’evento Samsung Galaxy Unpacked. Il produttore sudcoreano ha messo a tacere ogni indiscrezione, confermando ufficialmente la data di presentazione. Tutto come da copione. Nessun ritardo ma a causa della pandemia l’evento si svolgerà esclusivamente online in diretta streaming.

I protagonisti indiscussi saranno i nuovi phablet. I modelli in arrivo potrebbero essere due: Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra. Dal video pubblicitario diffuso da Samsung non si evince nessun gran dettaglio, fatta eccezione per la S-Pen nella colorazione Mystic Bronze, di cui si era parlato qualche giorno fa. La macchina delle indiscrezioni si è già messa all’opera e siamo riusciti a scoprire quali potrebbero essere le caratteristiche tecniche del top di gamma (il modello Ultra).

Galaxy Note 20 Ultra dovrebbe essere basato – in Europa – sull’Exynos 992 con 12 o 16 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna. Il display AMOLED dovrebbe avere una diagonale da 6,9 pollici con refresh rate a 120 Hz. Mentre il modulo fotografico posteriore si comporrebbe di tre sensori (108 MP + 12 MP + 13 MP), il teleobiettivo potrebbe presentare una lente periscopica.

La Galaxy Note 20 potrebbe essere accompagnata da altri smartphone. Nello specifico, si vocifera che il prossimo 5 agosto sarà anche il giorno dei nuovi pieghevoli: Galaxy Z Flip 5G e Galaxy Fold 2, quest’ultimo dovrebbe essere caratterizzato da display (sia interno che esterno) più grandi. Dunque, tanta roba in arrivo in casa Samsung.

Non ci resta che attendere il 5 agosto per scoprire tutte le novità targate Samsung!