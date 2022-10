L’applicazione fotocamera di Samsung è già di per sé ricca di funzionalità avanzate e modalità di scatto divertenti per ogni gusto, tuttavia l’azienda coreana è consapevole che alcuni utenti potrebbero volere ancora di più.

Ecco quindi che arriva in soccorso il nuovo modulo per Good Lock chiamato Camera Assistant, il quale abilita nuove personalizzazioni del software Samsung dedicato alla fotografia!

Good Lock è un’applicazione ufficiale di Samsung che permette tramite l’installazione di alcuni moduli una più profonda personalizzazione del proprio smartphone. L’app è già disponibile da diversi anni, per diverse generazioni di smartphone Galaxy e versioni di One UI.

Tramite i suddetti moduli, Good Lock fino ad ora ha permesso di approfondire la personalizzazione di aspetti quali la schermata di blocco, il launcher principale ed i suoni di sistema. Ora è il turno della fotocamera che grazie a Camera Assistant guadagna diverse impostazioni interessanti che potrebbero tornarvi utili.

Samsung Camera Assistant è stato annunciato sul forum in lingua coreana del brand e consente agli utenti di apportare una serie di modifiche alla modalità di scatto automatica dell’app fotocamera. Una volta installato il modulo, troverete un nuovo campo denominato appunto Camera Assistant nelle impostazioni dell’app in questione. Per scaricare il modulo vi basterà cercarlo nella sezione dedicata dell’app Good Lock, a sua volta scaricabile dal Galaxy Store.

Lo strumento consente di attivare lo scatto in HDR automatico e la funzione “softening” per smussare i bordi e le texture in modalità foto. È presente anche un interruttore per il cambio automatico della fotocamera in modo che il telefono possa passare automaticamente da una lente all’altra in base allo zoom, all’illuminazione e ad altri fattori.

È possibile attivare la possibilità di riprendere video tenendo premuto il pulsante di scatto in modalità foto e modificare il numero di foto scattate allo scadere di un timer. Un’altra funzione interessante è quella che consente di visualizzare un’anteprima “pulita” dell’app della fotocamera (senza pulsanti o altri elementi dell’interfaccia utente) quando si è collegati a un display esterno, ideale per i fotografi amatoriali che vogliono inserire lo smartphone in un rig.

Più interessante forse per l’utente comune è l’opzione che permette di velocizzare il tempo di scatto. Ottima per catturare i soggetti in movimento, la funzione probabilmente diminuisce il numero di foto catturate ed utilizzate per elaborare l’immagine finale. Samsung è però al corrente che con questa funzione le immagini potrebbero perdere di qualità ed avverte l’utente di conseguenza.

Samsung conferma che l’impostazione al momento è disponibile solo per la fotocamera principale, tuttavia aggiunge che l’anno prossimo intende portare l’opzione su tutte le lunghezze focali.

Al momento Camera Assistant è disponibile solamente per gli smartphone Galaxy della gamma S22 che eseguono Android 13 e la One UI 5.0, ma il supporto ad altri prodotti del marchio è già in lavorazione. L’aggiornamento è disponibile in versione definitiva a partire da oggi in Italia.