Con un comunicato stampa Samsung Electronics Italia ha annunciato l’apertura di un nuovo negozio temporaneo del brand dedicato alla linea flagship del marchio.

Galaxy Pop Up Store, questo il negozio con cui l’azienda ha designato il nuovo spazio del marchio, ha ufficialmente aperto i battenti lo scorso mercoledì uno febbraio presso “Il Centro” il grande spazio commerciale di Arese, alle porte di Milano. Lo store sarà dedicato alla presentazione dei nuovi Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra, e più in generale al nuovo ecosistema Galaxy.

Lo spazio dedicato all’esperienza a 360° della nuova linea flagship Samsung resterà aperto fino al 19 marzo. Durante questo periodo sarà possibile prendere parte a diverse attività. Sarà ad esempio possibile prendere parte alle masterclass dedicate alla fotografia e alla creazione di contenuti. Il calendario dei masterclass di fotografia prevede incontri le seguenti giornate: sabato 11 febbraio, sabato 25 febbraio e sabato 11 marzo, dalle ore 15.00

Se invece siete interessati al mondo degli esport, sempre presso il Galaxy Pop Up Store sono previste sessioni di gaming con Morning Stars, il team di pro-player sostenuto da Samsung. Presso lo spazio Samsung sarà possibile incontrare Shioriboh e Matteo Agostini, pro player AVG-Pokemon. Gli incontri Morning Star avranno luogo sempre il sabato, in alternanza ai già citati masterclass. Potrete quindi lanciare la vostra sfida sabato 4 febbraio, sabato 18 febbraio e sabato 4 marzo, sempre dalle ore 15.00

Presso lo stand sarà poi possibile personalizzare il proprio device grazie a stickers, accessori e alla One UI. Lo staff presente sarà a disposizione degli utenti per fornire consigli e indicazioni, così da permettere di individuare il prodotto Galaxy più adatto per loro e guidarli nel trasferimento dei dati grazie a Smart Switch

