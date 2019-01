Samsung Galaxy S10, adesso è ufficiale: presentazione il 20 febbraio a San Francisco

Samsung Galaxy S10 sarà presentato il 20 febbraio. Ad annunciarlo la stessa azienda sudcoreana attraverso un teaser pubblicato sul proprio portale. L’evento si terrà a San Francisco, per cui è molto probabile che lo smartphone venga poi messo in mostra nel corso del Mobile World Congress di Barcellona, che aprirà i battenti esattamente 5 giorni più tardi.

Nel frattempo arrivano nuove immagini dal padiglione Samsung al CES 2019 che mostrano un prototipo di Galaxy S10 con connettività 5G. Secondo alcune preziose informazioni raccolte da chi ha scattato queste fotografie, il dispositivo presenterebbe una sorta di notch laterale senza il tanto chiacchierato display Infinity-O. Come detto, trattasi molto probabilmente di un prototipo, utilizzato con ogni probabilità per effettuare dei test.

Le notizie non finiscono qui perché durante la giornata ha fatto capolino in rete un nome in codice identificativo di Galaxy S10 (EB-BG977ABU) a cui è associato un dato tecnico inerente alla capienza della batteria, ben 5000 mAh, e che dovrebbe appartenere al modello 5G della linea. Un bel salto, considerando i 3100 mAh della variante Lite (Galaxy S10 E). Entrambi i modelli, però, dovrebbero montare un processore di ultima generazione Exynos 9820 o Snapdragon 855, con il modulo 5G non presente nella versione Lite.

Per quanto riguarda lo sblocco mediante impronte digitali, invece, parrebbe confermata la presenza del sensore posizionato sotto il display per s10 e S10 Plus, con S10 Lite che lo proporrà invece lateralmente. Tutti aspetti da prendere ancora con le pinze, almeno per il momento, e che potranno essere chiariti in sede di presentazione.

Resta comunque da sciogliere il nodo attorno al tanto chiacchierato smartphone pieghevole. Non è escluso che possa rappresentare una variante proprio del Galaxy S10, come abbiamo avuto modo di raccontarvi in precedenti articoli. In ogni caso, la sensazione è che Samsung stia lavorando a un salto generazionale rispetto alla gamma S9.