Samsung Galaxy S10, eccolo nella prima immagine dal vivo

Manca poco alla presentazione della serie Galaxy S di Samsung e, come di consuetudine, indiscrezioni e rumors non si fanno attendere. Poche ore fa, il noto Evan Blass ha pubblicato una foto sul suo account twitter del presunto Galaxy S10 con nome in codice Beyond 1. Si tratta di un’immagine dal vivo e non di un render.

Già a primo colpo, notiamo la presenza di un buco sul display Infinity-O che ospita una sola fotocamera. L’ultimo render, però, mostrava due sensori frontali. Quindi, è probabile che solo la variante top implementerà una dual-camera anteriore. Ricordiamo – infatti – che si fa sempre più insistente la possibilità che i prossimi top di gamma della casa sudcoreana possano essere commercializzati in tre varianti, le cui differenze potrebbero risiedere proprio nel numero di fotocamere.

Lo smartphone in foto è dotato di uno schermo curvo, probabilmente OLED. Inoltre, sembra che Samsung abbia deciso di ridurre ulteriormente la cornice superiore e inferiore. Blass non si limita a mostrare l’immagine ma aggiunge che il Galaxy S10 sarà in grado di ricaricare in modalità wireless altri dispositivi compatibili come cuffie e orologi.

Samsung Galaxy S10 "Beyond 1," in the wild. pic.twitter.com/EMquh59Kln — Evan Blass (@evleaks) January 3, 2019

In tal senso, il colosso dei Seul non sarà di certo il primo in quanto il Huawei Mate 20 Pro supporta già una tecnologia simile. Per il resto, il Galaxy S10 dovrebbe essere equipaggiato con il recente Exynos 9820 accoppiato ad almeno 6GB di RAM. Come sempre, però, non si tratta di notizie ufficiali e dovremo aspettare la presentazione prevista per la fine di febbraio.