Samsung Galaxy S10, la versione top costerà 1.399 dollari?

Samsung Galaxy S10 verrà presentato prima del previsto. Lo smartphone più chiacchierato di queste settimane, stando alle ultime indiscrezioni, sarà svelato qualche giorno prima del Mobile World Congress 2019. Il colosso coreano alzerà il sipario sul proprio top di gamma, con ogni probabilità, il 20 febbraio attraverso l’evento di presentazione Galaxy Unpacked, ormai diventato un ‘must’.

Ma le notizie non finiscono qui perché, grazie alle importanti informazioni raccolte e riportate da Gizmondo UK, Galaxy S10 sarà disponibile alle prenotazioni fin dalla data di presentazione, per poi essere commercializzato ufficialmente l’8 marzo.

Sarebbe più indicato parlare al plurale, visto che saranno ben tre le varianti del top di gamma di Samsung: Galaxy s10 Lite, Galaxy s10 e Galaxy s10 Plus. Tutti e tre gli smartphone godranno del display Infinity-0 (già annunciato su Galaxy A8): il nome si riferisce al piccolo foro presente nell’angolo superiore sinistro in corrispondenza della fotocamera, portando all’eliminazione definitiva del notch.

La versione normale del Galaxy S10 avrà uno schermo da 6.1 pollici, il Plus ne monterà uno da 6,4 pollici, mentre la versione più economica del telefono disporrà di un display da 5,8 pollici. Importanti indiscrezioni arrivano anche sul fronte prezzi con Galaxy S10 Lite da 128 gb (unico taglio disponibile) in vendita a 669 dollari, s10 nelle due varianti (128gb e 512gb) vendute rispettivamente a 799 e 999 dollari e la versione Plus che si presenterà in tre tagli (128 e 512 gb e 1 tera) verrà commercializzata, rispettivamente a 899, 1099 e 1399 dollari.

Non si conoscono ancora le dimensioni della batteria ma, come visto con Huawei Mate 20 pro, anche S10 sarà in grado di caricare in modalità wireless altri dispositivi attraverso la funzione Powershare. Molto probabile la presenza di una tripla fotocamera posteriore e del lettore di impronte ultrasonico posizionato sotto lo schermo. Infine, sembra confermata anche la presenza del jack audio.