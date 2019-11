Samsung Galaxy S10 Lite sarà un top di gamma? Diffuse alcune indiscrezioni

Il Galaxy S10 Lite dovrebbe essere basato sul processore Snapdragon 855 di Qualcomm, accoppiato a ben 8 Gigabyte di RAM.

Il futuro smartphone Samsung si conferma non essere poi così “lite”: su internet sono appena state diffuse alcune indiscrezioni dedicate proprio a Galaxy S10 Lite. Come già sappiamo, l’azienda coreana è attualmente al lavoro per due varianti “lite” di Galaxy S10 e Galaxy Note 10. Protagonista delle recenti indiscrezioni è proprio il primo esemplare, riconoscibile con il numero modello SM-G770F.

Le specifiche tecniche apparse su Geekbench, pur non essendo ancora complete, ci offrono un quadro abbastanza chiaro riguardo questo dispositivo. Galaxy S10 Lite dovrebbe montare il SoC Qualcomm Snapdragon 855 e ben 8 GB di RAM. Inoltre, non mancherà Android 10, versione del sistema operativo di Google lanciata proprio durante lo scorso settembre.

Aspetto senz’altro interessante è la batteria. Essa, secondo un’immagine che non può essere presa per “assolutamente attendibile”, potrebbe offrire una capacità massima di circa 4.370 mAh. Essendo un leaked, non è detto che quest’ultima informazione si riveli effettivamente reale. La scheda tecnica ci rivela quindi che questo Samsung Galaxy S10 Lite non abbia molto da invidiare ai fratelli maggiori.

Non sappiamo quando questo smartphone verrà lanciato. Probabilmente, però, il colosso coreano potrebbe essere intenzionato ad attendere almeno l’uscita di Galaxy S11, in cui troveremo One UI 2.0, così da evitare di far concorrenza al top di gamma.