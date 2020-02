Samsung, fino a 150 euro di sconto su Galaxy S10 e Galaxy Note 10: ecco come

Samsung premia la fedeltà dei propri utenti con Power of 10 Pass. È una nuova promozione dedicata ai possessori di uno smartphone del marchio che offre la possibilità di ricevere un buono sconto per l’acquisto di uno dei dispositivi della gamma Galaxy S10 e Galaxy Note 10. Sono esclusi Galaxy Note 10 Lite e Galaxy S10 Lite, comunque acquistabili su Amazon. La promozione è valida fino al 19 marzo. Come funziona?

Come già detto, è un’iniziativa riservata ai già possessori di uno smartphone Samsung che devono associare il proprio Samsung Account all’app Samsung Members, scaricabile tramite il Play Store. Una volta effettuati questi passaggi, sarà sufficiente recarsi nella sezione “Vantaggi” o “Benefit” e cliccare sul banner relativo all’iniziativa.

Si potrà scegliere se ottenere un buono sconto da utilizzare sullo store online del produttore oppure nei punti vendita aderenti. La scelta è irreversibile. Dunque, se scegliamo “Acquista su Samsung Online Shop”, non potremo tornare indietro e selezionare “Acquista nel punto vendita”. Il codice promozionale dovrà essere utilizzato entro il 19 marzo 2020 e darà diritto a:

uno sconto di 100 euro per l’acquisto di un Galaxy S10 o Galaxy S10+

uno sconto di 150 euro per l’acquisto di un Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del produttore raggiungibile tramite questo link.