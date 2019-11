Samsung Galaxy S10, in arrivo nuove configurazioni: fino a 12 GB di RAM

Samsung introdurrà nuovi tagli di memoria per Galaxy S10, il suo primo top di gamma del 2019? Ecco le ultime indiscrezioni emerse proprio su TENAA.

Alcuni indizi confermerebbero che Samsung sia intenzionata a offrire ai consumatori alcuni nuovi tagli di memoria per Galaxy S10. In particolare, dovrebbe arrivare una variante con più GB di RAM e una con una quantità minore.

La società coreana è solita produrre, dopo pochi mesi dal lancio di alcuni specifici modelli, delle variazioni che solitamente interessano il design, principalmente la colorazione. Quest’anno le cose potrebbero essere diverse e Samsung vorrebbe addirittura arricchire il suo top di gamma con due nuovi tagli di memoria.

Stando a quanto riportato su TENAA, durante i prossimi mesi potremmo trovarci davanti a queste due versioni, riconoscibili con il codice SM-G9730, di Samsung Galaxy S10:

6 GB di RAM e 256 GB di memoria interna;

di RAM e di memoria interna; 12 GB di RAM e 1 TB di memoria interna.

Questi due tagli di memoria si andrebbero quindi ad affiancare alla classica offerta 8 GB di RAM e 128/256 GB di ROM. Non è ancora chiaro se l’azienda voglia proporre queste varianti esclusivamente in Asia o anche in Europa. Non sappiamo neanche se Samsung abbia intenzione di offrire nuove configurazioni anche per Galaxy S10+.