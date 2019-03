Samsung Galaxy S10, problemi con Android Auto?

S10 non verrebbe riconosciuto da Android Auto e, in alcuni casi, alcuni fastidiosi bug porterebbero il sistema a bloccarsi

Alcuni possessori di Samsung Galaxy S10 hanno riscontrato una serie di problemi con il sistema di infotainment Android Auto. A raccogliere le lamentele degli utenti è un forum statunitense dedicato al colosso coreano. A quanto pare, il nuovo smartphone di Samsung, nella maggior parte dei casi, non riesce a stabilire una connessione con la funzionalità Android dedicata ai veicoli. Dopo alcuni messaggi di errore, il dispositivo tende a bloccarsi non rispondendo a nessun sollecito.

Una fetta di utenza ha raccontanto come Android Auto non riconosca affatto lo smartphone, altri invece hanno spiegato come dopo una prima connessione ed un funzionamento apparentemente normale, il tutto si bloccherebbe dopo appena un paio di minuti. Al momento non vi sono soluzioni che possano risolvere il problema, alcuni utenti hanno tentato anche il ripristino alle impostazioni di fabbrica dello smartphone o la reinstallazione del sistema di Android Auto, in entrambi i casi si è giunti ad un nulla di fatto. Secondo alcuni utenti il disagio sarebbe da ricercare nella incompatibilità di Android Auto con alcune build del firmware di Galaxy S10.

Al momento non sappiamo con esattezza se Samsung sia a conoscenza del problema, per il momento l’azienda coreana non ha risposto a nessuno dei commenti apparsi sui vari forum e, soprattutto, non ha pubblicato nessuna comunicazione ufficiale in merito. Questo non è il primo bug lamentato dall’utenza che ha scelto S10: alcuni utenti hanno riscontrato problemi con la funzionalità Tap to Wake che si attiva autonomamente, quando in borsa o in tasca, portando inevitablemente ad un consumo maggiore della batteria.