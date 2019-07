Samsung Galaxy S10: vendite superiori del 12% rispetto a Galaxy S9

Le vendite della serie Samsung Galaxy S10 durante il primo trimestre sono più alte del 12% rispetto ai numeri registrati dalla famiglia Galaxy S9.

Le vendite della serie Samsung Galaxy S10 durante il primo trimestre sono più alte del 12% rispetto ai numeri registrati dalla famiglia Galaxy S9. È quanto riportato dall’agenzia coreana Yonhap che cita il tracker di Counterpoint Research. Secondo il centro di indagini di mercato, infatti, sono state vendute 16 milioni di unità di Galaxy S10 tra marzo e maggio.

È bene sottolineare come si faccia riferimento all’intera gamma che comprende tre modelli (Galaxy S10, Galaxy S10 Plus e Galaxy S10e) a cui si aggiunge Galaxy S10 5G lanciato ad aprile. Mentre per la generazione precedente, il produttore sudcoreano si era limitato a due sole varianti: Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus.

Nello specifico, i dati hanno mostrato che S10 Plus ha rappresentato il 42% delle vendite totali seguito dal modello base con il 32% e dal più piccolo dei tre con il 22%. Al modello 5G resta solo il 4%, un risultato giustificato dall’arrivo successivo e dalla disponibilità limitata solo ad alcuni mercati. Il successo delle vendite dei nuovi top di gamma di casa Samsung ha contribuito ad alzare la quota di mercato del produttore nel segmento degli smartphone premium.

Secondo Counterpoint, infatti, nel primo trimestre dell’anno il gigante di Seul ha conquistato una quota del 25%, in rialzo di tre punti percentuali rispetto all’anno precedente. Non a caso, infatti, è stato proprio il modello più costoso a essere quello più venduto contrariamente a quanto successo in casa Apple, dove gli utenti hanno preferito invece il modello più economico, iPhone Xr.

Come già annunciato nel rapporto pubblicato nel mese di giugno, d’altronde, mentre l’intero mercato degli smartphone di fascia alta ha subito un calo dell’8% con l’azienda di Cupertino che ha perso il 20%, Samsung è riuscita a migliorare la propria posizione.