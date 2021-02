Samsung Galaxy S20 FE, la One UI 3.1 è arrivata prima degli altri S20

Il Samsung Galaxy S20 FE 5G, nella gamma di smartphone dell’azienda sud-coreana, per via del suo buon rapporto qualità-prezzo è riuscito a riscuotere un discreto successo. Forse complice anche la sua popolarità, è stato tra i primi della gamma Galaxy S20 a ricevere il nuovo grande aggiornamento della One UI.

One UI 3.0

Dopo aver ricevuto l’upgrade ad Android 11 poco prima di Natale assieme all’altra gamma di device S20, infatti, oltre a tre aggiornamenti rilasciati per correggere alcuni problemi al touchscreen, Samsung Galaxy S20 FE ora si sta preparando a ricevere la nuova One UI 3.1 prima di tutti gli altri smartphone della serie.

L’ultima versione di software personalizzato dall’azienda è in rilascio proprio in queste ore attraverso un aggiornamento OTA in diversi mercati europei, Italia compresa, oltre a Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Regno Unito e nei paesi baltici. Gli S20, S20+ e gli S20 Ultra restano ancora fermi invece alla One UI 3.0.

È bene precisare che l’S20 Fan Edition non è il primo dispositivo Samsung a ricevere l’ultima interfaccia proprietaria dell’azienda con Android 11, ma è anche vero che gli unici a disporne sono i nuovissimi Galaxy S21 arrivati sul mercato solo da poche settimane e la serie di tablet di fascia alta, come il Galaxy Tab S7 ed il Tab S7+.

Bisogna poi sottolineare che si tratta di una revisione minore dell’interfaccia utente e che non si discosta troppo dalla precedente One UI 3.0 basata su Android 10. Si tratta sicuramente però di una notizia che farà molto piacere agli acquirenti di questo smartphone, che potranno contare a breve sull’aggiornamento più recente rilasciato da Samsung e con funzioni ancora non presenti sugli altri dispositivi decisamente più costosi, considerato che la differenza di prezzo tra l’FE e le varianti Plus e soprattutto con quella Ultra è veramente notevole.

In questi giorni anche il Galaxy A51 ha ricevuto l’aggiornamento all’ultima versione del sistema operativo Android oltre al Galaxy A71 5G ed al Galaxy M30S.