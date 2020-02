Samsung Galaxy S20: in arrivo nuovi colori per i top di gamma?

La serie Samsung Galaxy S20 è stata presentata solo da poche ore e sul web sono iniziate a circolare delle indiscrezioni dedicate ad alcuni nuovi possibili colori. La società coreana è solita andare a incrementare il numero di colorazioni disponibili durante l’anno.

Anche nel 2020, la serie di punta è composta da ben 3 dispositivi: Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra. Per il momento, questi smartphone sono disponibili esclusivamente nei seguenti colori:

Galaxy S20 con finitura Cosmic Grey, Cloud Blue e Cloud Pink;

con finitura Cosmic Grey, Cloud Blue e Cloud Pink; Galaxy S20+ con finitura Cosmic Grey, Cosmic Black e Cloud Blue;

con finitura Cosmic Grey, Cosmic Black e Cloud Blue; Galaxy S20 Ultra con finitura Cosmic Grey e Cosmic Black.

Ice Universe, un celebre leaker, ha pubblicato su Weibo un post che contiene alcune indiscrezioni dedicate a nuove colorazioni. Si fa riferimento, per quanto riguarda Galaxy S20 e Galaxy S20+, alle finiture Cloud White, Positive Red e Positive Blue. Non è ancora chiaro se Samsung abbia intenzione di portare questi colori anche fuori dai confini della Corea del Sud. Per il momento, è certo che il brand sia interessato a proporli come delle esclusive che saranno poi distribuite dagli operatori coreani.

Come abbiamo già detto, non sarebbe una sorpresa trovarsi davanti a successivi colori che potrebbero essere introdotti durante i prossimi mesi. Non ci resta che attendere per scoprire se anche in Italia arriveranno nuove finiture per questi top di gamma.