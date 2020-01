Samsung Galaxy Z Flip, S20 e Buds+: i possibili prezzi e le date di lancio

Il prossimo pieghevole di Samsung, ovvero Galaxy Z Flip, verrà presentato il prossimo 11 febbraio e sul web sono iniziate a trapelate alcune indiscrezioni dedicate al prezzo e alla data di lancio. Come intuibile, il costo potrebbe essere abbastanza alto, trattandosi di un top di gamma con un form factor molto particolare.

Secondo il noto leaker Max Weinbach, il dispositivo potrebbe essere lanciato già il prossimo 14 febbraio, pochi giorni dopo rispetto alla presentazione, e potrebbe costare ben 1.400 dollari (che corrispondono a circa 1.270 euro). Non è ancora chiaro quando Samsung Galaxy Z Flip arriverà in Italia e i relativi prezzi.

Just head from a new source:

Samsung's Galaxy Z Flip will likely launch on February 14th. It retails at $1400. It's possible it is an AT&T exclusive again, but this time it might be a timed exclusive. It will also be available unlocked.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 27, 2020