Stando a una recente indiscrezione, Samsung Galaxy S21 potrebbe offrire la tanto attesa fotocamera sotto al display. A diffondere la notizia, che dovrebbe essere presa ancora con le pinze, è stato Ice Universe, un leaker molto conosciuto e che ha spesso diffuso dei rumor che si sono poi rivelati reali.

L’obiettivo del sensore fotografico sotto al display è ambito da un po’ tutti i produttori di smartphone, dato che consentirebbe di rimuovere la principale interruzione presente nello schermo. Pochi mesi fa avevamo parlato anche di Apple che potrebbe implementare la tecnologia nell’iPhone del 2021. Il produttore più attivo, in questo senso, è Oppo. L’OEM cinese ha però riscontrato diverse difficoltà che lo hanno convinto a rallentare.

Samsung is considering using the under-screen camera technology on the Galaxy S21 first, and is evaluating the feasibility of the technology.

— Ice universe (@UniverseIce) April 9, 2020