Samsung Galaxy S21 Ultra registra video come un medio gamma, parola di DxOMark

DxOMark, rinomato laboratorio di test che assegna i punteggi legati alle prestazioni fotografiche, videografiche e sonore degli smartphone, ha appena terminato la sua personale disamina delle potenzialità del reparto ottico del Galaxy S21 Ultra.

Ebbene, il risultato non è così scontato come si possa pensare. Ogni anno assistiamo ad un’evoluzione, passo dopo passo, del comparto multimediale ma pare che l’ultimo top di gamma Samsung non abbia confermato il punteggio massimo del predecessore S20 Ultra, andando addirittura qualche punto sotto.

Galaxy S21 Ultra ha totalizzato un totale di 121 punti rispetto ai 126 punti del Galaxy S20 Ultra commercializzato lo scorso anno. Entrando nel dettaglio, S21 Ultra ha totalizzato 128 punti in foto (gli stessi di S20 Ultra), 76 punti per quanto concerne la qualità dello Zoom che comprende anche i teleobiettivi (S20 Ultra 88) e 98 punti per quanta riguarda la qualità dei video (S20 Ultra 106). A giudicare dal punteggio, è proprio il parametro Zoom quello ad aver convinto meno il team di specialisti di DxOMark i quali affermano che i “teleobiettivi non sarebbero all’altezza delle aspettative”.

L’altro parametro che non ha convinto è quello legato ai video, tanto che il punteggio assegnatogli è lo stesso assegnato al Pixel 4a ovvero di 98 punti. I Pixel da molti anni hanno delle fotocamere ottime, ma qui abbiamo un risultato identico tra un super top di gamma e un medio di gamma immesso sul mercato alla metà dello scorso anno.

Insomma, questo è quanto. C’è da dire che DxOMark fa le sue personali valutazioni e che ha testato le prestazione legate alla fotocamera della versione Exynos. Bisogna sapere infatti che il SoC influenza eccome la qualità fotografica, avendo un componente dedicato chiamato ISP che naturalmente tra Snapdragon e Exynos è diverso.

Se verrà testata la versione Snapdragon di Galaxy S21 Ultra, vi riporteremo i risultati in una breve comparazione.

Ricordiamo che anche il Samsung Galaxy S21 che abbiamo avuto modo di provare in versione Exynos, per quanto generalmente ottimo, non ci ha molto convinto per le sue performance fotografiche.