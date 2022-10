Entrati ormai a pieno titolo negli ultimi mesi di questo 2022 tecnologico, sono tanti gli utenti che scelgono proprio questo momento per acquistare il proprio nuovo smartphone. Complice infatti ormai la presenza dell’intero portafoglio prodotti a disposizione, a ora sono state presentate ormai tutte le proposte per il mercato mobile 2022, scegliere proprio queste settimane per effettuare il proprio acquisto rappresenta sicuramente il miglior compromesso possibile.

A rendere ancora più appetibile le ultime settimane dell’anno ci pensano poi le promozioni ricorrenti che caratterizzano questa stagione, la cui principe è senza dubbio quella rappresentata dal Black Friday, interessante occasione di sconto che prevede tagli importanti di prezzo per tanti prodotti.

Uno dei brand che sicuramente non si farà trovare impreparato alla prova delle promozioni Black Friday 2022 è certamente Samsung. Nel vasto portafoglio prodotti del brand, che spazia da prodotti entry level a dispositivi pieghevoli all’ultimo grido, un terminale che sicuramente farà parlare di se sarà il Samsung Galaxy S22. Questo smartphone infatti, seppur lanciato ormai diversi mesi fa, rappresenta ancora una delle proposte di punta dell’intera line-up del produttore coreano, oltre che rappresentare una delle pochissime opzioni compatte dell’interno mercato.

I mesi di “vecchiaia” del terminale, che non rappresentano assolutamente un handicap nei confronti delle proposte presentate poi nel corso di quest’anno da parte sia dell’azienda sia della concorrenza, permettono già oggi di poter vedere già un prezzo molto inferiore rispetto a quello di lancio, complice le varie promozioni che hanno visto protagonista proprio questo modello nel corso di questi mesi.

Con un prezzo attuale che permette di poter portare a casa Samsung Galaxy S22 con un esborso variabile attorno ai 650 – 700 euro, a seconda che si tratti della variante da 128GB oppure di quella da 256GB, è chiaro quindi come si ci trovi davanti a un vero e proprio top di gamma con a quasi metà prezzo rispetto alle proposte della concorrenza, dotato però di pochissime rinunce e tantissime frecce al suo arco.

Frecce che partono dall’hardware certamente, con display, fotocamere e memorie in grado di non presentare limitazioni all’atto pratico nei confronti di quasi nessun prodotto alternativo disponibile nel mercato ma che sono rappresentate anche dall’enorme supporto software a lui dedicato da parte dell’azienda. Samsung Galaxy S22 è infatti uno dei pochi terminali a oggi presenti sul mercato in grado di vantare non solo l’ultima versione di Android a bordo (Android 13 con aggiornamenti mensili delle patch di sicurezza garantiti) ma anche in grado di veder garantito il proprio supporto in merito agli aggiornamenti per ancora tanti anni, rendendo di fatto S22 uno dei dispositivi più a prova di futuro tanto a livello tecnologico tanto a livello di cura software e future implementazioni.

Reale rivale al mondo iPhone per gli utenti “generalisti”, con Samsung Galaxy S22 che rappresenta ideologicamente l’alternativa principe con il robottino verde a bordo per coloro che non amano il mondo iOS, questo modello base della gamma S 2022 del produttore sudcoreano ha saputo rappresentare un upgrade importante rispetto al suo predecessore (Samsung Galaxy S21) in quasi tutti i comparti hardware, con una costruzione ora in grado di competere con i “mostri” del settore, grazie all’abbandono dei materiali meno pregiati in favore di vetro e metallo, questo modello ora rappresenta un terminale maturo e pronto a 360° per tutti gli utenti.

Se nel corso di questo Black Friday 2022 vi dovesse capitare l’occasione per acquistare Samsung Galaxy S22 non dovrete quindi dubitare, sapendo di poter contare su un mix hardware software completo e piacevole, godibile in ogni contesto d’uso e per ogni categoria di utilizzatori. Se poi foste alla ricerca di uno smartphone dalle dimensioni “umane” e dotato di supporto a lungo periodo, i dubbi in merito alla sua validità cadrebbero letteralmente in pezzi, con S22 in grado di rappresentare la vostra scelta principe e senza rimpianti.

Se Galaxy S22 non rappresentasse però una proposta vincente per coloro fra di voi fra i più esigenti, vi sono da segnalare le alternative Galaxy S22+ (sostanzialmente una versione Plus di S22 nelle dimensioni ma dotata di stesso pacchetto hardware-software) e Galaxy S22 Ultra.

Se per S22+ i ragionamenti si limitano per lo più a un discorso dimensionale, con la vostra preferenza di polliciaggio a definire l’opzione migliore di acquisto fra le due, per quanto riguarda Samsung Galaxy S22 Ultra le differenze hardware sono in grado di segnare, assieme a quelle dimensionali, un solco importante, che si riflette anche nel prezzo. Ci troviamo infatti davanti ad un terminale in grado di elevare tutti i concetti hardware ad un livello superiore, con comparto camere più completo ed evoluto, assieme ad un display più avanzato ed il supporto alla S-Pen, tratto distintivo unico di questo modello

Al netto delle differenze tecniche però, siano esse più impattanti o meno come appena accennato, entrambe queste due varianti più “pregiate” però sono state presentate assieme a S22 e condividono un aspetto importante legato alla svalutazione nel corso di questi mesi, che potrebbe raggiungere il suo culmine proprio in occasione di questo Black Friday 2022, permettendovi di valutarne l’acquisto.

