L’ipotesi dell’uscita del Samsung Galaxy S22 FE nella seconda metà del 2022 sembra essere definitivamente sfumata, ma non è tutto: l’intera serie FE del brand sudcoreano sarebbe ormai giunta al capolinea.

A rivelarlo è la testata SamMobile, che cita “diverse fonti” a sostegno di questa notizia. L’esistenza del Samsung Galaxy S22 FE non era mai stata confermata da prototipi o indiscrezioni nella produzione, con un unico numero di serie, SM-S900, ad essere stato divulgato sul Web.

Questo numero di serie sarebbe tuttavia inesistente, continua il team di SamMobile, perché pare che Samsung abbia deciso di escludere dai propri piani per il prossimo futuro non solo il Galaxy S22 FE, ma l’intera serie Fan Edition.

Solo due device con la sigla Fan Edition sono stati presentati sul mercato europeo, rispettivamente il Galaxy S20 e S21 FE. Anni addietro, tuttavia, Samsung ha distribuito un Galaxy Note FE sul mercato asiatico.

Il Samsung Galaxy S20 FE, lanciato nella seconda metà del 2020, aveva subito conquistato il pubblico per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo e per la presenza a bordo di feature che due anni fa erano ancora riservate ai flagship, come il refresh rate da ben 120Hz.

Molto meno fortunato, nonostante la scheda tecnica altrettanto solida, è stato il più recente Samsung Galaxy S21 FE. La produzione dello smartphone è infatti slittata a causa della crisi delle materie prime, arrivando a ridosso della presentazione dei nuovi flagship della serie S22.

D’altra parte la scelta di interrompere la serie FE è in linea con la scelta di Samsung di “snellire” il più possibile la propria line-up, come dimostrato dall’eredità della serie Note raccolta dal Samsung Galaxy S22 Ultra.

I due smartphone Fan Edition giunti in Italia sono smartphone di fascia medio-alta, “quasi-flagship” in grado di collocarsi rispettivamente tra i mid-range della serie A, come il recente Samsung Galaxy A53, e i top di gamma propriamente detti della serie S da cui derivano.

Se la notizia della fine della serie Fan Edition dovesse rivelarsi vera, quale strada intraprenderà Samsung nei prossimi anni per colmare questo vuoto?