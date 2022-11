Se state cercando uno smartphone eccezionale a un prezzo praticamente imbattibile, mai raggiunto prima, vi consigliamo di dare uno sguardo al Samsung Galaxy S22 Ultra 5G disponibile su Amazon a un prezzo davvero stracciato! Il Black Friday regala sempre numerose promozioni da non farvi scappare e, tra le tante, questa è una delle più imperdibili. Per il momento, potrete portarlo a casa al costo di appena 999,90€ invece di 1.379,00€ .

Si tratta di un prodotto ideale per lavorare da smartphone, partecipare a meeting oppure editare foto e video in maniera professionale. Proprio per questo, trattandosi di un articolo tanto interessante e scontato solo per questi giorni di promozione, vi consigliamo di effettuare il vostro acquisto fintanto che è ancora così in ribasso!

Si tratta del primo Galaxy S22 con S Pen integrata, da estrarre rapidamente dall’alloggiamento inferiore e usare per scrivere, disegnare o controllare il vostro smartphone con la massima precisione. Ogni tratto è naturale e vi permetterà di ricevere lo stesso feedback di quando prendete appunti su un foglio di carta! In questo modo potrete facilmente convertire le idee in un testo perfettamente leggibile, in pochissimi secondi e direttamente in digitale. Sfrutta l’ottimo chip da 4nm per darvi scatti notturni epici, foto incredibilmente nitide di giorno e di notte e un’esperienza di gioco mobile perfettamente ottimizzata!

Di ottima qualità anche l’ampio display Dynamic AMOLED 2X con Vision Booster! Si tratta di un pannello completamente antiriflesso grazie alla luminosità che arriva fino a 1750 nit, perfetta per leggere rapidamente anche mentre siete al’aperto. La batteria da 5,000 mAh, inoltre, gestisce ogni vostra azione e ottimizza i consumi, per garantirvi più tempo di utilizzo possibile, nel corso di una giornata.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto. In più vi consigliamo di iscrivervi ad Amazon Prime per far arrivare i vostri acquisti il prima possibile!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!